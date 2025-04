Volley, la MA Acqua San Bernardo Cuneo è in SuperLega. Ciaburro: "Centrato un obiettivo importante"

"Magici i ragazzi della MA Acqua San Bernardo Cuneo: hanno fatto l’impresa e restituito ai tifosi della Granda un sogno che mancava ormai da 11 anni. Brava la squadra che ha difeso i nostri colori e bravi a tutti quelli che in questi mesi hanno lavorato per raggiungere l’importante obiettivo di tornare in SuperLega. Perché mai come in questo caso è giusto dire che è sempre la squadra, tutta insieme che vince".

Così l'onorevole Monica Ciaburro ha commentato la vittoria della compagine cuneese di volley maschile, occorsa ieri (24 aprile) al Palazzetto dello Sport.

"E noi tifosi - si è visto giovedì sera al Palazzetto di Cuneo - siamo pronti a seguirli e a sostenerli. Grazie alla MA Acqua San Bernardo, la nostra provincia può contare su un ulteriore volano per farsi conoscere ancora si più in tutta Italia".