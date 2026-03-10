Inaugurata a Mondovì la nuova area cani, primo progetto realizzato con il "bilancio partecipato"

È stata inaugurata ieri, lunedì 9 marzo, l'area cani di via Cornice, il primo progetto cittadino realizzato grazie ai fondi del "bilancio partecipato".

L'intervento era stato uno dei due più votati attraverso l'iniziativa "Detto-fatto", promossa dall'amministrazione comunale nel corso del 2024.

Con 434 voti da parte dei cittadini e un investimento di 20mila euro l'area è stata realizzata nei giardini di via Cornice, per creare un’area dedicata ai cani all’interno del comune per offrire uno spazio sicuro e attrezzato per il benessere degli animali domestici e la socializzazione dei loro proprietari.

"Questa iniziativa - avevano spiegato i promotori, che ieri hanno tagliato il nastro - intende migliorare la qualità della vita urbana e promuovere un ambiente più pulito e armonioso, apportando significativi benefici alla comunità".