Dronero, a Resistenze Festival “La bicicletta di Bartali” e “Io amo Italia”

Dronero, 25 aprile - Sabato 26 aprile prosegue Resistenze Festival di Dronero, manifestazione dedicata alla memoria della Liberazione e alla valorizzazione delle militanze odierne tramite espressioni di cinema, teatro e letteratura, che si concluderà domenica sera. Domani, alle ore 16.30, il cineteatro Iris ospiterà un film d'animazione per tutte le età: il bellissimo “La bicicletta di Bartali” di Enrico Paolantonio, proposto in collaborazione con AIACE Torino. Una storia ambientata a Gerusalemme che intreccia sport, amicizia e memoria, mettendo in luce l’eroismo silenzioso del grande campione italiano Gino Bartali durante la Seconda guerra mondiale.

In serata, a partire dalle ore 21, la proiezione di altri due cortometraggi del concorso dedicato alle lotte quotidiane nel mondo contemporaneo. Si tratta di “La striara e lu striu” di Carlo Conversano e “La divisa” di Carlo Piscicelli, entrambi presenti in sala per dialogare con il pubblico. Il primo è una favola ambientata tra le leggende e i misteri di un piccolo paese nonché un racconto che invita a riscoprire la magia del selvatico e il rispetto per il pianeta. Il secondo indaga, con uno sguardo ironico, il rapporto tra vita privata e aspettativa sociale e la maschera che portiamo ogni giorno.

A seguire, in scena lo spettacolo “Io amo Italia”, scritto e interpretato da Sofija Zobina con la drammaturgia di Gabriele Gerets Albanese. Un monologo comico e autobiografico che affronta il tema dell’identità e del legame con le proprie radici, alternando momenti intimi a sketch e imitazioni in chiave satirica. Sofija Zobina, nata in Lituania ma di origine russa, arriva in Italia all’età di tre anni assieme alla madre, che sin da piccola le fa ascoltare Toto Cutugno, Celentano, Ricchi e Poveri… Sin dal liceo si appassiona di cinema e in poco tempo muove i primi passi in questo mondo, per poi frequentare l'Accademia teatrale “Paolo Grassi” di Milano, dove si diploma nel 2022. Recita nella serie tv Netflix “Summertime” e nel film “La Chimera” di Alice Rohrwacher.

Resistenze Festival, appuntamento culturale giunto alla sua seconda edizione, è realizzato da O.P.S. Officina Per la Scena con la direzione artistica del critico cinematografico Alessandro Amato, il patrocinio della Città di Dronero e il sostegno di Fondazione CRC, in collaborazione con l’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea di Cuneo e il Museo Luigi Mallé di Dronero.

Biglietto €5 (€4 con Carta Fedeltà) per gli appuntamenti al Cineteatro Iris. L'evento presso il Museo Mallé di domenica 27 aprile è a ingresso libero.