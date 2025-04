La murellese Boman presenta a Bauma un percorso di sviluppo

BOMAN, azienda cuneese di Murello, ha preso parte all’edizione 2025 di Bauma, fiera leader mondiale nel campo dell’edilizia che rinnova il suo appuntamento ogni tre anni. Un’edizione, quella che si è conclusa pochi giorni fa a Monaco di baviera, che ha fatto registrare numeri da record con oltre 3600 espositori e 600.000 visitatori.

Un’opportunità durante la quale BOMAN ha potuto presentare – in un palcoscenico internazionale – oltre all’intera gamma di prodotti anche l’ultimo nato di casa BOMAN: il nuovo PEGASUS, manipolatore a catena una soluzione innovativa che ottimizza la movimentazione dei componenti in totale sicurezza, escludendo l’utilizzo del carroponte. A differenza della precedente versione questo modello ha due traverse di supporto che permettono di posizionare il manufatto all’altezza ideale, riducendo l’affaticamento dell’operatore e migliorando l’efficienza del processo di saldatura.

Ma Bauma è stata anche l’occasione per una presentazione complessiva del mondo BOMAN, che lavora quotidianamente portando avanti un percorso di innovazione ed efficienza attraverso la messa a punto di soluzioni appositamente studiate per le necessità di ogni singolo cliente.

Una filosofia che ha premiato la crescita dell’azienda cuneese in questi 26 anni di attività, che oggi è presente sul mercato italiano così come in quello europeo. Un percorso che si è rinnovato con questa nuova edizione di Bauma durante la quale l’eccellenza dei prodotti BOMAN sono diventati sinonimo di un Made in Italy apprezzato, che ha riscontrato interesse e numerose nuove opportunità.

In un momento storico piuttosto complesso, nel quale le incertezze sono molte e nel quale costruire il domani di un’azienda non è certo cosa semplice, BOMAN prosegue un cammino di crescita, attraverso uno sviluppo che prevede una sempre maggiore organizzazione accompagnata da una costante formazione del personale. Un percorso che punta direttamente al domani, per costruire un’azienda innovativa, nata da un’idea imprenditoriale lungimirante 26 anni fa, in grado di soddisfare le esigenze di un mercato complesso e contestualmente di creare crescita e nuove opportunità non solo interne all’azienda ma per il territorio in cui si trova.