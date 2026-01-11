San Biagio Mondovì: il gruppo alpini celebra i caduti e i dispersi in guerra

Domenica 11 gennaio, a San Biagio Mondovì, si è svolta l’annuale celebrazione in ricordo e suffragio di tutti i caduti e dispersi in guerra, organizzata dal locale Gruppo Alpini.

La giornata è iniziata con la Santa Messa, celebrata da don Silvio Danna, seguita dalla posa di una corona d’alloro al monumento ai Caduti della frazione, un gesto solenne che rinnova il legame tra la comunità e la memoria storica.

Alla manifestazione hanno preso parte numerose autorità: il Presidente della Provincia Sindaco di Mondovì Luca Robaldo il Vice Presidente della Sezione degli Alpini di Mondovì, Sergio Camperi, con i Consiglieri Claudio Meotto e Franco Ferrero, Ezio Raviola, componente del Comitato di Gestione della Fondazione Compagnia di San Paolo, socio del Gruppo.

Al termine della cerimonia, il Capogruppo Pietro Galleano ha voluto ricordare il valore e i principi che contraddistinguono gli Alpini, esprimendo il suo ringraziamento alle autorità presenti e agli Alpini intervenuti, accompagnati dai tanti gagliardetti che hanno arricchito la commemorazione.

Un momento di forte partecipazione e di sentita condivisione, che ha ribadito l’importanza di mantenere viva la memoria dei sacrifici compiuti per il Paese.