Il paese di Bellino, in valle Varaita, in una fotografia pubblicata sul Corriere della Sera

Il paese di Bellino, in Valle Varaita, con la neve al chiarore della luna, immortalato in uno scatto di Gianpiero Ferrigno, appassionato fotografo ed ex giornalista di Costigliole Saluzzo, è stato pubblicato sulla pagina delle Lettere del Corriere della Sera di ieri, sabato 10 gennaio, portando uno dei borghi più suggestivi delle Alpi Cozie sotto i riflettori di un quotidiano nazionale.

“Da appassionato fotografo quale sono – spiega Ferrigno - vedere una mia foto pubblicata sul prestigioso Corriere della Sera, nelle pagine dove il giornalista Aldo Cazzullo commenta le lettere dei lettori, è un grande onore e certamente motivo di orgoglio. Il fatto poi che lo scatto sia di Borgata Celle di Bellino è un valore aggiunto. Io mi sento molto legato a questo piccolo borgo alpino, una vera perla della valle Varaita, al quale ho dedicato anche un’intera Mostra Fotografica con tutte e 10 le borgate del paese delle meridiane rappresentate”.

(Gianpiero Ferrigno in una mostra fotografica con le sue fotografie dedicate alla valle Varaita)

Nella brevissima ma efficace didascalia che accompagna la fotografia sul quotidiano milanese si legge: “Cala la notte su Borgata Celle di Bellino, 1650 metri, alta Valle Varaita, Cuneo. Bellino, una cinquantina di residenti stabili sparsi nelle dieci borgate che lo compongono è conosciuto come il paese delle meridiane”.

In poche righe, dunque, c’è tutto l’essenziale: Bellino, le sue celebri meridiane e la valle Varaita innevata, avvolta dal chiarore della luna che ne esalta il fascino silenzioso e autentico.

“Credo – conclude Ferrigno - che la pubblicazione offra anche una buona visibilità al mio amato Bellino e all’intera valle Varaita. Lo scatto, realizzato con il telefono, è un notturno con molta neve e una stupenda luna piena che illumina la Borgata. È uno scatto particolare che crea e diffonde una sorta di ovattata magia, forse è proprio per questo che è stata scelta per la pubblicazione”.