A Robilante visita al grande plastico ferroviario dell'Associazione Ferroclub Cuneese

Nella giornata di domani, domenica 27 aprile, sarà possibile visitare il grande plastico ferroviario, i simulatori e la collezione di oggetti dell’Associazione Ferroclub Cuneese presso la stazione FS di Robilante. Gli orari di apertura saranno dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Ingresso con offerta libera.

Per i bambini sarà possibile diventare “Capostazione per un giorno” cimentandosi nella mansione del regolatore della circolazione ferroviaria manovrando trenini in scala 1:87 ed operando su apparecchiature ferroviarie in simulazione, una vera scuola per ferrovieri.