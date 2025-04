Incendio abitazione a Busca, in fiamme l'intercapedine del tetto

La chiamata di soccorso è arrivata nella serata di ieri, intorno alle 20.15, per del fumo che usciva da tetto.

L'intervento dei Vigili del Fuoco a Busca, in frazione Morra San Giovanni, è stato rapido, con squadre da Busca e Cuneo. In meno di tre ore l'incendio - partito dal tubo della canna fumaria, arrivando a interessare l'intercapedine del tetto - è stato domato, facendo fortunatamente riportare solo lievi danni all'abitazione.