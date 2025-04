Addio a Francesco Borgogno, storico produttore delle Langhe e socio della Strada del Barolo

Il mondo del vino e dell’agricoltura piemontese piange la scomparsa di Francesco Borgogno, storico produttore delle Langhe, spentosi all’età di 90 anni. Fondatore della cantina che porta il suo nome, aveva costruito una realtà vitivinicola d’eccellenza tra le colline dei Cannubi e delle Brunate, nel cuore di Barolo.

Figura autentica di radicamento alla terra, Borgogno viene ricordato dal sindaco di Barolo, Fulvio Mazzocchi, come "una persona profondamente legata al lavoro agricolo, di stampo contadino nel senso più nobile del termine. Originario di La Morra, ha realizzato con l’aiuto della moglie e dei figli la cantina a Barolo, sempre cresciuta puntando sulla qualità. È stato uno dei migliori produttori, rappresentante negli anni di varie categorie agricole, sempre vicino al mondo rurale. La sua famiglia è pienamente integrata nella nostra comunità: la nuora, Silvia Viazzi, è consigliere comunale. La sua scomparsa ci addolora profondamente."

Fondata nei primi anni Trenta, l’azienda Borgogno Francesco prosegue oggi il cammino tracciato da Francesco con i figli e la nuora, vinificando esclusivamente le uve provenienti dal celebre cru delle Brunate. Il rispetto della tradizione, delle tecniche di vinificazione classiche e della sostenibilità ha sempre contraddistinto la produzione dei loro Barolo, Dolcetto d'Alba, Barbera d'Alba e Langhe Nebbiolo.

Tra i messaggi di cordoglio, anche quello della Strada del Barolo e grandi vini di Langa, associazione nata nel 2006 per promuovere le eccellenze enologiche, culturali e paesaggistiche delle Langhe: "Ricordiamo con affetto e gratitudine Francesco Borgogno per il suo impegno, la sua passione e l’amore che ha sempre dimostrato per il nostro territorio. Ci stringiamo con sincero affetto alla sua famiglia in questo momento di dolore" Il Santo Rosario sarà recitato lunedì 28 aprile alle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di Barolo. I funerali si svolgeranno martedì 29 aprile alle ore 15, sempre nella chiesa parrocchiale di Barolo. La sepoltura avverrà nel cimitero di La Morra.