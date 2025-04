Accessori Piquadro, il vero status symbol del made in Italy

Quando si parla di eleganza, innovazione e artigianalità italiana, il pensiero corre inevitabilmente a Piquadro, uno dei brand simbolo del Made in Italy nel mondo degli accessori in pelle. Con uno stile inconfondibile e una qualità percepibile al primo sguardo, e al primo tocco, Piquadro rappresenta una scelta d’eccellenza per chi desidera coniugare funzionalità e raffinatezza.

Fondata negli anni ’80 da Marco Palmieri, l’azienda bolognese ha saputo fondere la tradizione artigianale con la tecnologia più avanzata, dando vita a una collezione di accessori pensati per professionisti dinamici, viaggiatori urbani e appassionati di design. Dagli zaini in pelle alle eleganti cartelle da lavoro, dai portafogli agli accessori da viaggio, ogni creazione Piquadro è un piccolo capolavoro di stile e innovazione.

Ma Piquadro è molto più di un marchio: è una dichiarazione di intenti. I suoi prodotti sono veri e propri status symbol, scelti da chi ama distinguersi con discrezione, esprimendo attenzione al dettaglio e amore per l’eccellenza anche nei gesti quotidiani. Indossare un accessorio Piquadro significa trasmettere un’immagine curata, professionale, in cui qualità e personalità vanno di pari passo.

In un mondo dove tutto sembra diventare sempre più effimero, scegliere Piquadro è una dichiarazione di autenticità: un design che non segue le mode, ma le anticipa, e una qualità che dura nel tempo.

Per scoprire l’eleganza e l’affidabilità degli accessori Piquadro, è possibile rivolgersi a Gioielli Paladini, rivenditore selezionato dove ogni prodotto è scelto con cura per garantire solo il meglio. Nel punto vendita – o attraverso i suoi canali online – troverete una collezione esclusiva dove estetica e funzionalità si incontrano in perfetto equilibrio.

Gli accessori Piquadro non sono semplici oggetti: sono compagni di viaggio, espressione di stile e segni distintivi di chi sa riconoscere il valore del vero Made in Italy. E con Gioielli Paladini, il meglio è sempre a portata di mano.

















