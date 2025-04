Ultima seduta dell’anno scolastico per il Consiglio comunale dei Ragazzi di Bra, convocato per lunedì 12 maggio a Palazzo comunale. Ancora una volta, dopo i saluti del Sindaco e i riscontri alle sollecitazioni presentate all’Amministrazione, il CCR proverà a cimentarsi con qualche proposta concreta di gentilezza verso la città. In particolare, parlando di ambiente, sabato 24 maggio ci sarà l’iniziativa “Spazzamondo”, a cui il CCR aderirà, per poi proporla alle scuole braidesi. A relazionare sul tema sarà l’assessora all’Ambiente Francesca Amato.



All’ordine del giorno anche uno “sguardo al futuro”: per chi si avvia a concludere la scuola secondaria di primo grado, si chiude infatti l’esperienza del CCR, ma si apre una nuova opportunità con la Consulta Giovanile, a cui ci si può iscrivere appena compiuti i 14 anni. Saranno i ragazzi e le ragazze che oggi ne fanno parte a presentare le attività in programma e le iniziative di collegamento tra le due esperienze di partecipazione amministrativa (il CCR e la Consulta), che contribuiscono a fare dei Bra un esempio positivo, da riproporre anche in altri territori.