Il canale WhatsApp dell'Asl Cn2 supera quota duemila, l'azienda apre la pagina Facebook

Il canale WhatsApp dell’ASL CN2 ha raggiunto i 2.000 iscritti, confermandosi uno strumento sempre più apprezzato dai cittadini per ricevere informazioni rapide, affidabili e aggiornate sui servizi sanitari, le campagne di prevenzione e le iniziative sul territorio

Un risultato che si inserisce in una strategia più ampia di rafforzamento della presenza digitale dell’Azienda Sanitaria, orientata a rendere la propria comunicazione sempre più accessibile, tempestiva e vicina ai bisogni delle persone.

Negli ultimi mesi, infatti, l’ecosistema digitale dell’ASL CN2 ha registrato una crescita significativa su più fronti:

è stata attivata una nuova pagina Facebook , pensata per dialogare in modo ancora più diretto con la comunità;

, pensata per dialogare in modo ancora più diretto con la comunità; il canale YouTube ha raggiunto 2.160 iscritti , diventando uno spazio di approfondimento e divulgazione su temi di salute e prevenzione;

ha raggiunto , diventando uno spazio di approfondimento e divulgazione su temi di salute e prevenzione; la pagina LinkedIn ha superato i 5.000 follower, rafforzando il posizionamento istituzionale e la rete di relazioni con professionisti e stakeholder.

Questi numeri rappresentano non solo indicatori di crescita, ma soprattutto il segnale di una relazione sempre più solida tra l’Azienda Sanitaria e la cittadinanza.

“Comunicare la salute oggi vuol dire essere presenti nei luoghi, fisici e digitali, in cui le persone cercano informazioni e fanno domande. Significa essere a disposizione e costruire fiducia, in un contesto in cui i canali digitali consentono di diffondere messaggi di prevenzione in modo capillare, contrastando la disinformazione, promuovendo comportamenti salutari e garantendo un accesso più semplice e immediato alle informazioni sui servizi” dichiara la dottoressa Paola Malvasio, Direttore Generale dell’ASL CN2.

Per chi opera nel sistema sanitario, la comunicazione digitale rappresenta una leva strategica per migliorare la qualità della relazione con i cittadini e per sostenere un modello di sanità sempre più orientato alla partecipazione, alla consapevolezza e alla responsabilità condivisa.

L’ASL CN2 intende proseguire in questa direzione, con l’obiettivo di essere sempre più vicina alle persone, comunicare in modo chiaro e trasparente e presidiare i canali attraverso cui i cittadini si informano quotidianamente.