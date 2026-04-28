Ceva, eletti i referenti di zona

Si sono concluse lunedì le votazioni per l’individuazione dei referenti di zona nelle quindici aree in cui è stato suddiviso il territorio comunale di Ceva. Un risultato significativo in termini di partecipazione: sono stati infatti quasi 500 i cittadini che hanno espresso il proprio voto, a testimonianza dell’interesse e dell’attenzione verso la vita della comunità locale. Da segnalare inoltre che il 33% dei referenti eletti è donna, un dato significativo in termini di rappresentanza e partecipazione.

Al termine delle operazioni di spoglio sono risultate elette le seguenti persone.

Poggi San Siro: Gabriella Odetto

Poggi Santo Spirito: Filippo Patetta

Luna- Cappuccini – Consolata: Antonella Ghisolfi

Mollere: Renato Bellone

San Bernardino – Campanone: Bruno Viglione

Pratolungo: Claudia Dell’Oglio

Piana San Pietro - Strada dell’Infermiera: Alice Martino

Malpotremo: Mirco Massera

Centro storico: Paola Sapino

San Lino – Forte: Massimiliano Giachelli

Filatoio - Nosalini – Torretta: Luciano Biestro

Ferrazzi- Mastricco: Tarcisio Bianco

Borgo Sottano - Sponda destra Cevetta: Salvatore Cinconze

Villarello - La Braia – Movinti: Andrea Accamo

Piana verso Strada di Mombasiglio - Strada Battifollo in parte e vie limitrofe: Christian Rovere

“Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento a tutti i cebani che hanno preso parte a questo momento di partecipazione – commentano il sindaco Fabio Mottinelli e il consigliere comunale delegato Alessandro Favole –: la risposta della cittadinanza è stata importante e dimostra come ci sia voglia di contribuire in modo concreto al dialogo con l’Amministrazione”.

Un ringraziamento particolare viene rivolto anche a tutti coloro che hanno scelto di candidarsi come referenti di zona: “Mettersi a disposizione della propria comunità non è mai scontato – proseguono Mottinelli e Favole –. Per questo vogliamo sottolineare il valore dell’impegno di ciascun candidato, indipendentemente dall’esito delle votazioni. È proprio grazie a questa disponibilità che si rafforza il legame tra cittadini e istituzioni. Ai referenti va il nostro augurio di buon lavoro, certi che sapranno interpretare al meglio le esigenze delle rispettive zone, contribuendo a costruire un confronto costruttivo e continuo”.

Per quanto riguarda i prossimi passi operativi, l’Amministrazione sta organizzando un primo incontro conoscitivo che verrà calendarizzato nei prossimi giorni.