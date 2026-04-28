Bra celebra la Giornata mondiale delle vittime dell’amianto

In occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e della Giornata mondiale delle vittime dell'amianto (28 aprile), l’Amministrazione comunale di Bra rinnova il proprio impegno per la tutela della salute pubblica e la salvaguardia dell’ambiente attraverso due iniziative di rilievo: il via libera ai nuovi incentivi economici per la bonifica del territorio e un percorso espositivo di sensibilizzazione.

In particolare, la Giunta della città della Zizzola ha approvato questa mattina la deliberazione relativa al contributo per lo smaltimento dell'amianto per l’anno 2026. Il bando, pubblicato sul sito istituzionale www.comune.bra.cn.it nella sezione “Contributi per la rimozione dell’amianto” (percorso: Amministrazione – Uffici – Ambiente, link diretto: https://www.comune.bra.cn.it/it/page/contributi-per-la-rimozione-dell-amianto ), disciplina l'erogazione di contributi a fondo perduto per interventi di rimozione e smaltimento eseguiti su edifici civili, produttivi, commerciali e agricoli situati nel territorio comunale. Soggetti beneficiari sono le persone fisiche o giuridiche proprietarie di fabbricati a Bra che hanno realizzato interventi di rimozione negli anni 2024, 2025 e 2026. La presentazione della domanda di contributo, fino a un massimo di 1300 euro ed entro il 31/12/2026, dovrà avvenire a seguito dell’ultimazione dei lavori di smaltimento e di rimozione dei manufatti e dei materiali contenenti amianto. Non sono previste prenotazioni di contributo per interventi non ancora effettuati.

Parallelamente alle misure economiche, l'atrio del Palazzo comunale ospita da oggi 28 aprile e fino a venerdì 8 maggio 2026 la mostra "Esposizione all'amianto". Curata dalla Prof.ssa Lucia Bogoni e dagli studenti della classe V E dell’Istituto "Ernesto Guala" (indirizzo CAT), l'esposizione si compone di 19 pannelli informativi che approfondiscono il tema delle malattie correlate e dedicano un focus specifico alla tragica situazione storica di Casale Monferrato. L’ingresso è gratuito e visitabile negli orari di apertura del Comune.