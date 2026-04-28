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Attualità | 28 aprile 2026, 19:14

Mondovì, nuovo open day per sostituire la carta di identità

Per favorire la sostituzione delle carte d’identità cartacee, il Comune di Mondovì organizza per martedì 12 maggio un nuovo Open Day non-stop con accesso libero

Mondovì, nuovo open day per sostituire la carta di identità

Come disposto dall'art. 5 del regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento Europeo del 20 giugno 2019 e come recepito dalla circolare numero 76/2025 del Ministero dell’Interno, a partire dal 3 agosto 2026 la carta d’identità in formato cartaceo non sarà più considerata valida né come documento di riconoscimento sul territorio nazionale, né ai fini dell’espatrio. A prescindere, dunque, dalla data di scadenza riportata sul documento, dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea diventerà inutilizzabile e dovrà essere sostituita dalla Carta d’Identità Elettronica (C.I.E.).

Al fine di agevolare i residenti monregalesi che devono ancora richiedere la suddetta Carta d’Identità Elettronica e come già avvenuto lo scorso 9 dicembre, il Comune di Mondovì organizza per martedì 12 maggio un nuovo Open Day riservato esclusivamente alla sostituzione delle carte d’identità cartacee, con accesso libero non-stop dalle ore 8.40 alle ore 20.00 (ultimo accesso alle ore 19.40). "Grazie alla disponibilità degli uffici comunali e dei singoli operatori - il commento del sindaco Luca Robaldo e del presidente del Consiglio comunale Elio Tomatis - prosegue l’impegno della nostra Amministrazione per assecondare le esigenze dei cittadini. Da qui, dunque, la scelta di un secondo Open Day non-stop in un giorno di mercato affinché in tanti ne possano usufruire. Ricordiamo, comunque, che è sempre possibile prenotare un appuntamento per la sostituzione della carta d’identità attraverso l’Agenda Smart del Comune di Mondovì ovvero telefonando allo 0174. 559914 (mercoledì dalle 14.15 alle 16.45 e venerdì dalle 15.15 alle 16.45)".

Si informa che, ai fini del rilascio della nuova Carta d’Identità Elettronica, è necessario presentare una fototessera recente (non risalente a più di sei mesi), la carta d’identità cartacea e il codice fiscale o la tessera sanitaria. Il costo per il rilascio della Carta d'Identità Elettronica è pari ad € 22,20, somma che potrà essere pagata preventivamente attraverso il sistema PIEMONTEPAY ovvero all'avvio della procedura tramite Pos o contanti. 

comunicato stampa

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