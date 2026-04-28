Mondovì, nuovo open day per sostituire la carta di identità

Come disposto dall'art. 5 del regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento Europeo del 20 giugno 2019 e come recepito dalla circolare numero 76/2025 del Ministero dell’Interno, a partire dal 3 agosto 2026 la carta d’identità in formato cartaceo non sarà più considerata valida né come documento di riconoscimento sul territorio nazionale, né ai fini dell’espatrio. A prescindere, dunque, dalla data di scadenza riportata sul documento, dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea diventerà inutilizzabile e dovrà essere sostituita dalla Carta d’Identità Elettronica (C.I.E.).

Al fine di agevolare i residenti monregalesi che devono ancora richiedere la suddetta Carta d’Identità Elettronica e come già avvenuto lo scorso 9 dicembre, il Comune di Mondovì organizza per martedì 12 maggio un nuovo Open Day riservato esclusivamente alla sostituzione delle carte d’identità cartacee, con accesso libero non-stop dalle ore 8.40 alle ore 20.00 (ultimo accesso alle ore 19.40). "Grazie alla disponibilità degli uffici comunali e dei singoli operatori - il commento del sindaco Luca Robaldo e del presidente del Consiglio comunale Elio Tomatis - prosegue l’impegno della nostra Amministrazione per assecondare le esigenze dei cittadini. Da qui, dunque, la scelta di un secondo Open Day non-stop in un giorno di mercato affinché in tanti ne possano usufruire. Ricordiamo, comunque, che è sempre possibile prenotare un appuntamento per la sostituzione della carta d’identità attraverso l’Agenda Smart del Comune di Mondovì ovvero telefonando allo 0174. 559914 (mercoledì dalle 14.15 alle 16.45 e venerdì dalle 15.15 alle 16.45)".

Si informa che, ai fini del rilascio della nuova Carta d’Identità Elettronica, è necessario presentare una fototessera recente (non risalente a più di sei mesi), la carta d’identità cartacea e il codice fiscale o la tessera sanitaria. Il costo per il rilascio della Carta d'Identità Elettronica è pari ad € 22,20, somma che potrà essere pagata preventivamente attraverso il sistema PIEMONTEPAY ovvero all'avvio della procedura tramite Pos o contanti.