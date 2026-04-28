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Attualità | 28 aprile 2026, 19:52

Costigliole Saluzzo, studenti in scambio Erasmus ad Annecy

Lo scambio, che fa seguito all’accoglienza degli studenti francesi avvenuta lo scorso ottobre, ha alternato attività scolastiche, visite culturali e momenti di condivisione

Costigliole Saluzzo, studenti in scambio Erasmus ad Annecy

Esperienza internazionale per 23 alunni delle classi seconde della secondaria di Costigliole Saluzzo, protagonisti dal 20 al 24 aprile di una mobilità del programma Erasmus+ ad Annecy, ospiti del Collège La Salle nell’ambito del progetto Musique et châteaux: Piémont et Haute-Savoie se rencontrent bientôt. 

Lo scambio, che fa seguito all’accoglienza degli studenti francesi avvenuta a Costigliole lo scorso ottobre, ha alternato attività scolastiche, visite culturali e momenti di condivisione. Tra le iniziative svolte, laboratori comuni sui temi della pace, dell’ecologia e della storia, attività sportive e socializzazione con i coetanei francesi. 

Durante la settimana i ragazzi hanno visitato Annecy, Chambéry, il Château de Montrottier e le Gorges du Fier, approfondendo storia, cultura e caratteristiche del territorio savoiardo, anche attraverso l’ospitalità delle famiglie francesi. Un’esperienza formativa che ha permesso agli studenti di rafforzare competenze linguistiche, autonomia e spirito europeo. I docenti accompagnatori ringraziano le famiglie per la fiducia, la Dirigente Scolastica dell’IC Venasca - Costigliole S. Maria Angela Aimone, per il sostegno al progetto, e la scuola partner francese, in particolare il professor Luca Odiardo, per il coordinamento dell’accoglienza.

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