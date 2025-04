Ancora sforzi europei nell’aiuto militare a Kiev, ma Zelensky critica i cinesi

Singoli Paesi membri di NATO e UE si stanno interessando alla cooperazione concreta con l’industria ucraina della difesa: ciò si traduce in investimenti diretti nella produzione bellica di Kiev - quasi una delocalizzazione - o in vendite agevolate. Come riporta il sito Strumenti Politici , è soprattutto la Germania voler diventare la colonna portante della struttura continentale dell’Alleanza Atlantica. La sua Rheinmetall AG è ormai una multinazionale, avendo acquisito la spagnola Expal Systems, azienda che già detiene il record di produzione di munizioni di artiglieria, 450mila all’anno. I francesi intanto mandano in Ucraina il 90% delle canne dei cannoni del loro obice Caesar.

E in rappresentanza di Stoccolma, un generale svedese ha svolto un vertice col viceministro della Difesa ucraino per parlare di cooperazione nella produzione del mezzo corazzato da fanteria CV-90, oltre che di droni e di bombe plananti. Infine vi è il Regno Unito, per nulla scoraggiato dalla Brexit, anzi ben disposto a sacrificare i posti di lavoro dei suoi pescatori per aumentare quelli delle industrie belliche. Il governo di Londra infatti potrebbe cedere parte dei diritti di pesca alla UE per ottenere da Bruxelles l’accesso ai finanziamenti da 150 miliardi di euro per vendere armi agli europei. A Zelensky però non sta bene che pure la Russia si faccia aiutare nello sforzo bellico, ammesso che le sue accuse siano fondate. Infatti ha convocato l’ambasciatore cinese per lamentarsi degli aiuti dati nelle fabbriche di armi e persino al fronte dagli uomini di Pechino. La Cina però nega e non commenta queste denunce.