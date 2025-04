A Dronero il film “Non dirmi che hai paura”, ispirato alla vita della giovane atleta somala Samia Yusuf Omar

Sabato 3 maggio, alle ore 21.00, O.P.S. Officina Per la Scena è lieta di proporre al cineteatro Iris il film “Non dirmi che hai paura” di Yasemin Samdereli, in collaborazione con Deka Mohamed Osman, tratto dall'omonimo romanzo di Giuseppe Catozzella ispirato alla vita della giovane atleta somala Samia Yusuf Omar.

Samia è nata a Mogadiscio, in Somalia, durante una terribile guerra civile. Aveva solo 9 anni quando ha scoperto di avere un talento: era la più veloce di tutti gli altri bambini e bambine. Con l'aiuto del suo migliore amico Ali, Samia trasformerà questo talento in un sogno ed arriverà a rappresentare la Somalia alle Olimpiadi di Pechino del 2008. Pur arrivando ultima nella gara dei 200 metri femminili, conquistò il cuore del mondo che la sostenne in un momento di straordinaria magia e solidarietà. Al ritorno in Somalia, Samia fu immediatamente vittima delle ritorsioni degli estremisti islamici del paese: aveva corso senza il velo - un peccato mortale imperdonabile. Samia, mettendo a rischio la propria vita, decide di intraprendere "il viaggio" verso l'Europa.

La storia di Samia, straordinaria e ispiratrice, è quella di una giovane atleta che ha sfidato ogni avversità. Ma, soprattutto, rappresenta un esempio universale di speranza per tutti coloro che attraversano i mari alla ricerca di libertà e di un futuro migliore. Il film è stato realizzato anche con il contributo di Film Commission Torino Piemonte e ha visto la sua presentazione in anteprima mondiale al Tribeca Film Festival di New York, dove si è aggiudicato la menzione speciale della giuria.