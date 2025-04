Mondovì Borgo Ferrone, prosegue il progetto “Mettiamoci in gioco”

Prosegue il progetto “METTIAMOCI IN GIOCO” organizzato dalla PROLOCO CUI DUR FERUN con il sostegno della FONDAZIONE CRC.

Il sesto appuntamento di “METTIAMOCI IN GIOCO” avrà luogo sabato 3 maggio 2025 a partire dalle ore 18:00 i presso i locali dell’oratorio della Parrocchia di Santa Maria Maggiore a Mondovì Borgo Ferrone in Via San Bernolfo 16.

Sarà possibile prendere parte a tre tavoli di giochi di ruolo (iscrizione obbligatoria su https://www.eventbrite.it/e/biglietti-mettiamoci-in-gioco-1343471010959?aff=oddtdtcreator) e/o cimentarsi in giochi da tavolo (pere i quali non è necessaria la prenotazione).

Nel corso della stessa serata si terranno dimostrazioni di “Subbuteo” A tutti i partecipanti sarà offerto un pizza party per cena.

L’evento è gratuito