A Ceva torna “La Prima”: protagonisti bambini e famiglie

Ceva è pronta a festeggiare il ritorno della bella stagione e del ritrovato piacere di stare all’aria aperta con “La Prima”, l’evento che andrà in scena sabato 10 e domenica 11 maggio.

“Una manifestazione che torna ma soprattutto si rinnova – chiarisce l’assessore alle Manifestazioni del Comune, Luca Prato -, mantenendo in parte un programma già collaudato in passato, ampliandolo ed aggiungendo tasselli importanti”.

In particolare, partendo proprio dagli elementi di novità, arriva la “Piazza dei bambini”, che Ceva dedica ai più piccoli, confermando la centralità della famiglia. Piazza Gandolfi infatti sarà totalmente a misura di bambino, con numerose iniziative: tre laboratori condotti dall’Associazione WOW di Ivrea – che ha una grande esperienza e vitalità nel settore -, con l’Area Creativa Condotta, dove i piccoli saranno impegnati in attività artistiche di disegno e dipinto; l’Area Origami, con l’arte del piegare la carta; l’Area Gessetti, che verranno utilizzati per colorare e vivacizzare il suolo della piazza. Inoltre, spazio alla lettura delle fiabe, con la Compagnia del Teatro Marenco in collaborazione con la Biblioteca civica “Aloysius Bertrand”, e ai laboratori ludici condotti dall’Associazione La Giostra.

Un’altra simpatica e interessante iniziativa che coinvolge in bambini, confermata dalle edizioni passate, è il concorso della frittata più buona, con l’organizzazione che mette a disposizione gli ingredienti di base, mentre i ragazzi partecipanti “condiranno” la loro frittata con erbe ed ingredienti personalizzati. L’iniziativa è realizzata in stretta collaborazione con lo chef Paolo Pavarino e con il Cfp Cemon.

Non mancheranno eventi per tutti, legati all’outdoor, alla scoperta del territorio, all’enogastronomia e alle tradizioni locali. Ci saranno quindi la mostra mercato regionale con i prodotti locali; la piazza delle piante con esposizione e vendita di piante, fiori ed erbe officinali; le visite guidate, al forte, al Museo del fungo, e quest’anno anche al parco del Castello rosso con l’Associazione Ceva nella storia; una mostra micologica primaverile, organizzata dal Gruppo Micologico Cebano; spazio al buon cibo con la piazza gastronomica, a cura del Cfp Cemon, della Pro loco, dei macellai e delle gastronomie cebane; e anche allo sport con la possibilità di noleggiare mountain bike elettriche e seguire tour con accompagnatore.

Un dovuto passo indietro: gli eventi de “La Prima” prenderanno infatti il via già il sabato, con gli aperitivi in musica. I locali di Ceva saranno aperti, gli esercizi commerciali sono invitati all’apertura serale, mentre nell’asse del Centro storico verranno allestiti tre punti musica, due di musica dal vivo e una di discoteca.

“Un programma molto articolato – conclude l’assessore Prato – che cerca di essere coinvolgente con l’ambizione di venire incontro ai gusti di tutti. ‘La Prima’ vuole essere anche un esempio di come si può collaborare fattivamente tra Amministrazione pubblica ed Associazioni sul territorio. Associazioni che ringraziamo sentitamente, unitamente ai volontari, per la collaborazione nella realizzazione dell’evento”.

La Prima: il programma completo

Sabato 10 maggio

Dalle ore 18.30, in via Marenco: aperitivi in musica

Domenica 11 maggio

Dalle ore 9, in via Marenco: Mostra mercato regionale

Alle ore 10, presso la piazza del Comune: inaugurazione

Dalle ore 10 alle ore 19, presso la piazza del Comune: piazza delle piante e delle erbe; presso siti dedicati: visite al Forte e al Museo del Fungo; presso l’ala del palazzo comunale: Mostra micologica primaverile a cura del Gruppo Micologico Cebano; presso lo stand di Ceva nella storia, visite guidate ai monumenti e ai giardini del Castello rosso

Dalle ore 10 alle ore 18, presso la piazza del Comune: piazza gastronomica, a cura del CFP, della Pro loco, dei macellai e delle gastronomie cebane

Dalle ore 10 alle ore 18, in area dedicata: noleggio E-MTB con percorsi guidati

Alle ore 16, presso la piazza gastronomica: concorso “La frittata più buona”, laboratorio con lo chef Paolo Pavarino ed il CFP Cemon

Città dei bambini

Ore 10-12 e 14.30-18.30, piazza Gandolfi: laboratori a cura di WOW srl (Area Creativa Condotta; Area Origami; Area Gessetti); lettura di fiabe per bambini a cura della Compagnia Teatro Marenco; laboratorio ludico a cura dell’Associazione La Giostra.