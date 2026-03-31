"Spettacoli di corte" torna nei castelli sabaudi: otto concerti gratuiti tra Piemonte, Savoia e Borgogna

Proseguono le iniziative inserite nel progetto "SavoiaExperience. Un circuito turistico e culturale nel cuore dell'Europa". Dal 18 aprile al 20 settembre, 8 concerti per scoprire la storia sabauda attraverso la musica.

Dopo l'Eductour e il primo appuntamento di Aperti per restauro, la primavera 2026 prosegue con ulteriori iniziative rientranti nel progetto Interreg ALCOTRA n. 20119 "SavoiaExperience. Un circuito turistico e culturale nel cuore dell'Europa".

Sabato 18 aprile alle ore 17.30, infatti, presso la chiesa di Santa Chiara a Bra, riparte la stagione di "Spettacoli di corte". A inaugurare questa nuova rassegna dedicata alla storia sabauda interpretata attraverso la musica sarà lo spettacolo "Applausi poetici".

L'ensemble vocale e strumentale Gli Invaghiti tornerà ad animare i siti storici dei partner di progetto, in un circuito che coinvolgerà il Dipartimento della Savoia, l'Abbazia di Hautecombe, l'Associazione Le Terre dei Savoia e il Castello della Manta, bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano.

"Applausi poetici" porterà il pubblico in un viaggio musicale per rivivere momenti di grande passione politica e umana attraverso l'esperienza personale di Carlo Alberto e Santorre di Santarosa che si raccontano in "prima persona", dell'esaltazione della figura e delle "virtù" di Carlo Felice da parte di devoti servitori della famiglia reale e della presenza della musica di grandi compositori (tra cui spicca il nome di Niccolò Paganini) che lavorarono in Piemonte e a Parigi proprio negli anni della Rivoluzione piemontese del 1821 e del ristabilimento del modello di governo autoritario.

Gli "Spettacoli di corte" proseguiranno con un fitto calendario che toccherà alcuni tra i luoghi più suggestivi del circuito sabaudo. Il 23 maggio alle ore 16.30 sarà la volta del Castello di Valcasotto con "Applausi poetici", seguito il 30 maggio alle ore 17.30 dal Castello della Manta con "F.E.R.T. – I Savoia si presentano sulla scena europea". Il 31 maggio alle ore 17.30 il Castello di Govone ospiterà nuovamente "Applausi poetici", mentre il 6 giugno alle ore 17.30 sarà il turno del Castello di Racconigi. Oltralpe, il 20 giugno alle ore 17.30 l'Abbazia di Hautecombe e il 21 giugno alle ore 19 il Castello dei Duchi di Savoia a Chambéry accoglieranno ancora "Applausi poetici". La rassegna si concluderà il 20 settembre alle ore 17.30 al Castello della Manta con "F.E.R.T. – I Savoia si presentano sulla scena europea".

Si alza il sipario su una stagione di bellezza.

Per iscrizioni allo spettacolo del 18 aprile: www.eventbrite.it/e/spettacoli-di-corte-applausi-poetici-tickets-1986184539424

Ricordiamo che tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

Le attività di progetto sono finanziate dal programma INTERREG VI-A FRANCIA-ITALIA ALCOTRA 2021-2027.