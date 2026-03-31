Arriva la 21ª edizione di Bacco&Orfeo: musica, vino e primavera nelle chiese di Alba e Bra

Torna per la 21ª volta Bacco&Orfeo, i concerti della domenica di Alba e Bra, la rassegna ideata e diretta da Giuseppe Nova che celebra l'incontro tra il dio della musica e quello del vino. Un'idea nata per festeggiare l'arrivo della primavera con la socialità e la convivialità che solo la musica sa ispirare, e che ogni anno trasforma sei domeniche consecutive in un'occasione irripetibile di bellezza condivisa.

Fino al 3 maggio, la Chiesa di San Giuseppe ad Alba — con inizio alle ore 11 — e il Coro della Chiesa di Santa Chiara a Bra — alle ore 16.30 — ospiteranno dodici concerti con artisti di caratura internazionale e programmi di grande varietà. Ciascun appuntamento sarà introdotto dal musicologo Dino Bosco e si concluderà con una degustazione di vini selezionati dall'enologo Fabrizio Stecca, in collaborazione con alcune tra le più apprezzate cantine del territorio e non solo. A Bra, la convivialità del dopo-concerto si arricchisce della partnership con il Caffè storico Converso.

Il concerto di Pasqua, domenica 5 aprile, è già andato in scena con uno dei programmi più affascinanti della stagione: "Il Prete rosso e le Putte della Pietà", interamente dedicato ad Antonio Vivaldi. Flauto, violino, violoncello, contrabbasso e clavicembalo hanno restituito tutta l'energia travolgente e il colore descrittivo dei celebri Concerti a quattro e cinque strumenti, quelli che il compositore veneziano scrisse per le giovani ospiti del Pio Ospedale della Pietà, orfane o abbandonate che nel Settecento erano famose in tutta Europa per la loro straordinaria bravura.

Il calendario dei prossimi appuntamenti offre un viaggio attraverso epoche, stili e geografie musicali di rara ricchezza. Domenica 12 aprile arriva dalla Germania il Calliope Duo: Artashes Stamboltsyan al violino e Sarah Stamboltsyan al pianoforte percorreranno un arco che va da Bach a Brahms, da Schumann a Wagner, fino alle travolgenti danze di Chačaturjan tratte dal balletto Spartacus. Il 19 aprile sarà la volta di Cristiana Pegoraro, pianista e compositrice dalla carriera divisa tra Italia e Stati Uniti: il suo programma spazia dalla marcia "alla turca" di Mozart all'Inno alla gioia di Beethoven, fino a Piazzolla, tutto sapientemente arrangiato per pianoforte dalla stessa artista. Domenica 26 aprile, tre solisti si incontrano nel segno dell'opera: il flauto di Giuseppe Nova e il clarinetto di Antonio Puglia dialogheranno accompagnati dal pianoforte "orchestrale" di Mariano Meloni, in un percorso tra Bellini, Cilea, Rossini e la Carmen di Bizet. A chiudere la rassegna, domenica 3 maggio, il duo formato dal violinista Lorenzo Parisi e dal pianista Giuseppe Maiorca proporrà un programma dedicato agli opposti — luce e ombra, amore e morte, Vecchio e Nuovo Mondo — esplorando attraverso Beethoven, Gershwin, Čajkovskij, Brahms e Chačaturjan la dualità che attraversa ogni esperienza umana.

I concerti sono realizzati con il sostegno della Città di Alba e della Città di Bra e di Banca d'Alba, in collaborazione con numerose realtà culturali e turistiche del territorio.

Gli abbonamenti all'intera rassegna sono disponibili a 24 euro per i concerti di Alba o di Bra, a 18 euro per gli Amici di Alba Music Festival e a 12 euro per studenti e tesserati delle università della terza età. Il biglietto singolo è acquistabile in prevendita online a 12 euro; ingresso gratuito per i minori di 10 anni.