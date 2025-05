Motori, il pilota Sergio Patetta al via del 26°Rally delle Palme

Un nuovo appuntamento rallystico per il pilota Sergio Patetta, che, dopo il ritiro patito per un guasto meccanico durante il recente Rally Regione Piemonte, sarà al via del 26°Rally delle Palme, competizione che avrà luogo nella città rivierasca di Bordighera durante il prossimo weekend di maggio.

La gara, con validità per il Challange Rally Zona 2, sarà affrontata con la Peugeot 208 preparata dalla Lanterna Corse di Marco Gallo, per i colori della scuderia La Superba – Sportfoverer.

“Dobbiamo metterci velocemente il risultato negativo di Alba alle spalle, e siamo convinti che questa gara possa darci parecchie soddisfazioni – afferma il driver di Neive –. Io e il mio navigatore, Alessandro Alocco, abbiamo partecipato a questo rally durante la stagione 2024 e avevamo trovato un ottimo feeling con queste strade, per cui ci auguriamo di ripeterci”.