Treno delle Meraviglie, pubblicate da RFI le date di circolazione per luglio, agosto e settembre

Sono state rese pubbliche da RFI le date di circolazione del Treno delle Meraviglie, la leggendaria linea ferroviaria del Colle di Tenda. Nello specifico:



Domenica 6 luglio

Domenica 13 luglio

Lunedì 14 luglio

Domenica 3 agosto

Domenica 10 agosto

Venerdì 15 agosto

Domenica 31 agosto

Domenica 7 settembre

“Da Cuneo, porta d'accesso alle Alpi, a Limone Piemonte, rinomata località sciistica, il percorso prosegue in territorio francese, attraversando la pittoresca Valle Roya, per poi tornare in Italia e raggiungere la costa ligure e Imperia – si legge sul sito di RFI -. Ogni tappa è una scoperta di borghi caratteristici e paesaggi indimenticabili”.

“Il treno delle meraviglie non è solo un treno, ma un viaggio nel tempo e nella bellezza, un omaggio alle Alpi e alla storia di questa straordinaria linea ferroviaria transfrontaliera, un'occasione per staccare dalla routine e vivere un'avventura che resterà impressa nella memoria”.