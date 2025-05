Denim Day ad Alba: sabato 11 maggio il flash mob “Te la sei cercata”

La violenza non è mai colpa della vittima. Per ribadirlo con forza, anche Alba si unisce al movimento mondiale del Denim Day, promuovendo un flash mob cittadino che si terrà sabato 11 maggio 2025, alle 9.30 in piazza Garibaldi.

L’iniziativa, dal titolo provocatorio “Te la sei cercata”, invita tutta la cittadinanza a partecipare portando un paio di jeans da stendere simbolicamente a terra.

Un gesto semplice ma potentissimo, nato per contestare il pregiudizio che attribuisce alle vittime di violenza la responsabilità delle aggressioni subite.

Tutti i jeans raccolti verranno successivamente donati.

Il Denim Day è nato nel 1999 come risposta internazionale a una controversa sentenza della Corte Suprema italiana, che assolse un uomo accusato di stupro perché la vittima indossava jeans aderenti, considerati un “consenso implicito”. Da allora, il denim è diventato il simbolo globale della lotta contro ogni forma di violenza sessuale e di genere.

L’evento di Alba rientra nel progetto “Viola” ed è promosso dall’associazione Associ&Rete, con il supporto di Pari Opportunità, Mai più Sole, Break the Silence, Teatro di Tela e Cooperativa sociale Insieme, grazie al contributo della Fondazione CRC e con il patrocinio del Comune di Alba.

“Ti aspettiamo! Porta anche tu un paio di jeans” è l’invito lanciato a tutta la cittadinanza, perché solo con la consapevolezza e l’impegno di tutti è possibile cambiare la cultura che ancora oggi colpevolizza le vittime anziché i carnefici.