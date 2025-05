Il 10 maggio ad Alba la presentazione di “Destinazione Cuore” per ricordare Carlotta Talmacco

È in programma sabato 10 maggio alle ore 18, nella sala Riolfo di Alba, la presentazione pubblica di Destinazione Cuore, il libro scritto da Matteo Portinaro in memoria di Carlotta Talmacco. L’incontro sarà un momento di riflessione e vicinanza, nato dal desiderio di trasformare un’assenza in qualcosa che resta. “Spero sia un momento non solo di incontro, ma anche di comunità e beneficenza, perché ogni gesto, anche il più piccolo, può fare la differenza”, afferma l’autore.

Carlotta, giovane albese scomparsa nel gennaio 2023, era tamburina del Borgo San Lorenzo, appassionata di basket e impegnata nella cantina L’Astemia Pentita. La prefazione del libro è stata scritta dai compagni della 5ª A della Scuola Elementare Michele Coppino, una classe rimasta unita nel tempo, a testimonianza del legame che Carlotta ha saputo custodire anche negli anni.

Il ricavato del libro, acquistabile su Amazon, andrà totalmente in beneficenza. Destinazione Cuore ha già superato i mille euro di donazioni, interamente devoluti alla Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro.