Cuneo: inversione del senso di marcia in via Bartolomeo Bruni

Sono attualmente in corso i lavori di sostituzione della rete fognaria in via Venti Settembre, all’altezza dell’intersezione con via Felice Cavallotti, a cura della ditta incaricata da ACDA S.p.A. Al momento, l’area d’incrocio è interessata dai lavori, impedendo la svolta dei veicoli provenienti da via Venti Settembre verso via Felice Cavallotti. Di conseguenza, risultano non percorribili sia via Felice Cavallotti, fino all’intersezione con via A. Bassignano, sia l’accesso a via Bartolomeo Bruni, in considerazione dei sensi unici di marcia attualmente in vigore su entrambe le strade.

Per garantire la viabilità, in accordo con la ditta esecutrice, oggi verrà invertito il senso di marcia veicolare in via Bartolomeo Bruni. Attualmente, la direzione è da via Felice Cavallotti verso via Ventotto Aprile; con la modifica, i veicoli potranno immettersi in via Bartolomeo Bruni dall’intersezione con via Ventotto Aprile, percorrere la strada in direzione via Felice Cavallotti e, successivamente, svoltare a destra per proseguire verso via A. Bassignano.

La modifica della viabilità resterà in vigore fino al completamento dei lavori di scavo nell’area d’incrocio. Il termine dei lavori di sostituzione della rete fognaria è previsto, salvo imprevisti, entro venerdì 30 maggio.