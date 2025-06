A Cuneo musica e arte per la Giornata nazionale contro leucemie, linfomi, mielomi

Sabato 21 giugno alle ore 21, presso lo Spazio Varco di Cuneo (Via Carlo Pascal 5L), in occasione della Giornata Nazionale contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, l’Ail Sezione di Cuneo “Paolo Rubino” organizza un doppio evento artistico ad ingresso libero, le cui offerte spontanee saranno devolute a favore delle attività dell’associazione a sostegno della ricerca medico-scientifica, dei pazienti e delle loro famiglie. Sul palco dell’Auditorium si terrà lo spettacolo della band di Bruno Penna “Mistral for Ail”, mentre nell’ingresso del complesso verranno esposti per l’occasione i quadri della mostra “Catarsi” di “Linfame21”, pseudonimo di Gianluca Caliendo. Entrambi i protagonisti sono stati colpiti da due tumori del sangue e hanno trovato nella musica e nella pittura una via d’uscita dalla malattia.

Per maggiori informazioni telefonare allo 0171695294 o scrivere una mail all’indirizzo info@ail.cuneo.it.

Il gruppo musicale “Mistral” di Bruno Penna è composto da Gianni Signetti (chitarre), Stefano Cornaglia (pianoforte), Max Molino (basso) e Mauro Valfrè (batteria). La band propone una scaletta di canzoni storiche e più recenti tratte dal loro percorso musicale, accompagnate e presentate da letture di brani che offrono completezza e intensità allo spettacolo, a cui si aggiungono alcune sorprese in programma durante la serata. I “Mistral” si rivolgono al pubblico con una canzone d’autore che mette al centro la parola e il racconto, offrendo una proposta d’ascolto dai toni ricercati e profondi, inseguendo immagini, figure e coscienze, oltre al riconosciuto legame con la loro terra d’origine.

Bruno Penna, giornalista, cantautore e sindaco, proveniente dalle Langhe come tutti gli altri musicisti del gruppo, è un paziente del reparto di ematologia dell’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo e combatte da alcuni anni contro una forma di mieloma multiplo. Il tour “Mistral for Ail” che sta portando in giro da alcuni mesi, rappresenta in qualche modo la prosecuzione del progetto editoriale “lunavento, tredici passi fino a qui” (Edizioni Nerosubianco), un libro attraverso il quale l’autore ha iniziato a raccogliere fondi per l’Ail, devolvendo i suoi proventi sulle vendite. Allo stesso modo, il tour “Mistral for AIL” sta portando la sua musica in molti luoghi del Piemonte, raccogliendo in particolare offerte per la sezione cuneese dell’associazione intitolata a Paolo Rubino, strettamente collegata al lavoro degli ematologi dell’ospedale, dove il reparto è un’eccellenza e riferimento per pazienti provenienti da più province.

Gianluca Caliendo, pittore autodidatta originario di Salerno e residente in provincia di Cuneo dal 2012, ha trovato nell’arte la sua salvezza. Colpito da un linfoma nel 2021, ha iniziato a dipingere per affrontare la malattia, firmando le sue opere con lo pseudonimo “Linfame21”. La pittura è diventata per lui un percorso di crescita, aiutandolo a superare momento difficili e trasformare il dolore in bellezza.