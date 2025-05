A Bra scontro tra un'auto e un monopattino elettrico: grave un minorenne, in prognosi riservata

Grave incidente nel pomeriggio di venerdì 9 maggio a Bra, all’incrocio tra via Verdi e via Umberto, dove si sono scontrati una Fiat Punto e un monopattino elettrico condotto da un minorenne.

Il ragazzo è stato soccorso sul posto e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Verduno, dove i medici hanno emesso una prognosi riservata a causa delle gravi lesioni riportate. Nell’impatto è rimasto ferito anche un altro minorenne, le cui condizioni sono meno preoccupanti: per lui è stata diagnosticata una prognosi di sette giorni.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Bra, che ha effettuato i rilievi e avviato le indagini per chiarire la dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità. Entrambi i mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro giudiziario. È stata inoltre inoltrata un’informativa alla Procura della Repubblica di Asti, come previsto in casi di questo genere.

Le indagini sono tuttora in corso.