Alba: “Te la sei cercata”, jeans a terra per dire no alla violenza sulle donne

La violenza non è mai colpa della vittima. Lo hanno ribadito con forza, unendosi al movimento mondiale del Denim Day, tanti cittadini albesi che la scorsa domenica 11 maggio, si sono ritrovati in piazza Garibaldi per partecipare al flash mob promosso dall’associazione Associ&Rete.

"Scendiamo in piazza con un flash mob per ribadire che nessun abito, nessuna scusa giustifica una violenza. E che nessun tipo di violenza è accettabile. Il corpo è di chi lo vive, e il consenso non si interpreta", Anna Rovera, Presidente di Associ&rete.