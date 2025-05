All'adunata nazionale degli Alpini a Biella presente anche la sezione ANA Ceva

Migliaia di penne nere da tutta Italia hanno raggiunto, lo scorso fine settimana, la città di Biella per prendere parte 96a Adunata Nazionale.

Tra i partecipanti, anche quest'anno, una rappresentanza della sezione ANA di Ceva che ha confermato il legame del territorio con il corpo alpino: un'occasione di festa, di ricordo e di celebrazione dei valori alpini, con un ricco programma di eventi.

Circa 80mila gli alpini che hanno sfilato alla manifestazione, cui erano presenti in gran numero amministratori e sindaci, oltre al Ministro della Difesa Guido Crosetto, al Presidente del Senato Ignazio La Russa, al ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin e al Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

Accanto a loro, il presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Alpini, Sebastiano Favero, che ha guidato le celebrazioni.

"La sezione ANA cebana era presente, a testimoniare ancora una volta il legame tra il territorio e la storia del Corpo degli Alpini, che proprio qui ha trovato purtroppo una delle su pagine più buie - il commento del sindaco di Ceva, Fabio Mottinelli -. A Ceva la parola Alpino riempie di emozione e commozione. Il Battaglione Ceva, facente parte della Divisione Alina Cuneense, fu uno di quelli più duramente colpiti durante la ritirata di Russia. Qui ogni famiglia ha dovuto piangere un defunto o un disperso, tutti ragazzi giovani mandati a combattere, e a morire, in terra straniera.

Per noi è un onore che i nostri Alpini vengano ricordati e rappresentati in un’occasione importante quale è l’Adunata Nazionale, che peraltro quest’anno ha coinvolto proprio una città piemontese. L’ANA non si è mai sottratta, ma anzi si prodiga indefessamente, nel suo impegno per tenere viva la memoria, unica via per non ripetere gli errori del passato e per rendere omaggio a chi non è più tornato a casa".



La prossima Adunata Nazionale si terrà a Genova dall'8 al 10 maggio 2026.