Non è in pericolo di vita la bimba di 4 anni investita ieri a Verzuolo

Sta meglio e non è in pericolo di vita la bambina di 4 anni, originaria del Mali, che ieri 11 maggio, attorno alle 13, è stata investita a Verzuolo mentre giocava nella piazzetta dell'ala del Borgo Antico, in via Al Castello.

La bimba stava giocando con la palla. Per rincorrerla si è lanciata sulla strada dove era in transito una vettura, che non ha potuto in alcun modo evitarla.

Fortunatamente, però, l'urto non è stato violento. La bimba, immediatamente soccorsa dalla mamma, presente sul posto, è stata elitrasportata e ricoverata nel reparto di Chirurgia dell'ospedale Regina Margherita di Torino, dove ancora si trova. Non ha mai perso conoscenza ed è sempre stata lucida e reattiva.

L'ex sindaco Giancarlo Panero, nel porgere gli auguri di una pronta guarigione alla bimba, sottolinea come, fortunatamente, l'ncidente abbia avuto conseguenze meno gravi di quanto inzialmente si era temuto.