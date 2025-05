Straordinaria partecipazione all'EcoFestiValPesio, grandi numeri per la 15ª edizione

Ha avuto inizio martedì 6 maggio con le proiezioni per i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Chiusa di Pesio la 15° edizione dell’Ecofestivalpesio.

Anche quest’anno è stata registrata una straordinaria partecipazione: 344 opere, tutti i continenti presenti, 44 nazioni diverse.

Sono stati selezionati per la finale 30 film, distribuiti nelle varie categorie: Finzione, Documentari, Animazione, Tema Libero e tema Ecologico.

15 le Nazioni con film finalisti; 9 Italia, 7 Spagna, 2 Iran, 1 Argentina, 1 Armenia, 1 Australia, 1 Bulgaria, 1 Cile. 1 Colombia, 1 Irlanda, 1 Francia, 1 Marocco, 1 Pakistan, 1 Svizzera, 1 UK.

Si sono raggiunti in 15 anni dei numeri fantastici: la partecipazione di ben 92 nazioni diverse, dalle più grandi alle più piccole. Da evidenziare la confermata e proficua collaborazione con l’Istituto comprensivo di Chiusa di Pesio e Peveragno, avendo tra i premi una categoria di corti realizzati proprio dalle scuole sono i ragazzi dell’Istituto Comprensivo.

Un momento di gioia e di crescita per i ragazzi, che affrontano l’impegno con serietà e si appassionano divertendosi e sentendosi per una volta protagonisti. La preziosa collaborazione con l’Ente Aree protette delle Alpi Marittime ha suggerito agli organizzatori un premio in più, alla Memoria di Mauro Fissore prematuramente scomparso.

Il premio aggiunto è l’unica novità di questa edizione, sarà premiato il miglior cortometraggio sulla: ”Fauna e sulla flora delle Alpi” Oltre ai matinè e per le scuole del 6 e 7 e 13 maggio il festival sarà concentrato tutto nella serata di venerdì 16 maggio alle ore 21 presso la sala Riccardo Mucciarelli c/o Ente gestione Parchi delle Alpi Marittime via S.Anna a Chiusa di Pesio dove verranno proiettati tutti o in parte i film vincitori e saranno consegnati i premi. Tutti i film finalisti verranno proiettati in tre serate nel mese di luglio all’inizio della trentesima edizione della rassegna Cinema in Cortile.