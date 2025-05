A Savigliano è tempo di "Cuneo Tango Festival"

L’11° Cuneo Tango Festival, organizzato dalle Associazioni Tango de Buenos Aires e Somos Tango in partenariato con il Comune di Savigliano e diretto dai maestri Cecilia Diaz e Oscar Gauna, si svolgerà a Savigliano da venerdì 30 maggio a lunedì 2 giugno 2025. L’edizione 2025, con il patrocinio del Consulado Argentino (Milano), e il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte, manterrà la struttura consolidata nelle edizioni precedenti e offrirà come ogni anno, sia proposte per i ballerini abituali, sia eventi per tutta la popolazione.

Per i ballerini, serate esclusive di ballo presso l’Ala Polifunzionale nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, accompagnate dalla selezione musicale di TangoDJ di lunga esperienza - Sabina Maressa, Manuele Marconi, Rosita Aragione – e con la musica dal vivo nella serata di sabato del Trio Detalles De Tango. Il Festival ospiterà Maestri internazionalmente riconosciuti assieme ai quali sarà possibile studiare con stage di approfondimento e che si esibiranno nelle tre serate di ballo: venerdì 30 maggio - milonga de bienvenida - Cecilia Diaz e Oscar Gauna, sabato 31 maggio - milonga de gala - Marina Alcalde e Carlos Estigarribia, domenica 1° giugno – milonga del domingo - Michela Elicio e Manuel Bianchi.

Per tutti gli interessati, ballerini e no, il Festival propone per sabato dalle 16:00, la passeggiata “Perle di Tango”, visita con guida dell’Ufficio Turistico di Savigliano alla ricerca del tango in alcuni luoghi cittadini. Il percorso, della durata di circa 70 minuti, partirà da Piazza Santa Rosa e toccherà Palazzo Taffini d’Acceglio e Palazzo Muratori Cravetta, per terminare nel Ridotto del Teatro Milanollo. Contributo di partecipazione 2 €.

La conclusione del Festival sarà lunedì 2 giugno all’aperto, in Piazza Turletti, di fronte al Teatro Milanollo con un pomeriggio e danze e spettacolo per tutti. Dalle 15:00 spettacolo di Danze Piemontesi e Balli Folkloristici Argentini, con il Gruppo di Danze Tradizionali “I Balerin del Bal Veij” e la Compagnia Somos Tango. Dalle ore 16:30 alle 21:00 pomeriggio di tango – milonga de despedida - con la selezione musicale di Luisa Malta “La Pequeña”. Tutti gli eventi del lunedì sono gratuiti.