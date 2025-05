Saluzzo, lunedì 19 maggio l'assemblea ordinaria della Croce Verde

La Croce Verde di Saluzzo comunica che l’Assemblea ordinaria dell’associazione è fissata in seconda convocazione per lunedì 19 maggio alle 21,30 presso la sede della Pubblica assistenza Croce Verde di Saluzzo ( via Volontari del soccorso 2).

Si deliberà sulla nomina del presidente (attualmente Michele Isoardi) su quella del Segretario e Scrutatori dell’Assemblea. Al secondo punto all'ordine del giorno l'approvamento al Regolamento.

Come annunciato tra le modifiche allo Statuto, anche la delibera che consentirà l’ingresso ufficiale dei ragazzi a partire dai 14 anni ( autorizzati dai genitori se minorenni) all’interno dell’associazione.

"Un passo significativo verso i giovani - sottolinea Isoardi - con la possibilità di avvicinarsi concretamente alla realtà del soccorso e dell’assistenza sanitaria, attraverso attività formative, esperienze di promozione del volontariato sul campo e momenti di della Croce Verde Saluzzo. Non è possibile operare come soccorritori fino ai 18 anni, ma chi entrerà in squadra potrà iniziare a formarsi attraverso corsi e attività interne preparandosi al volontariato attivo e competente.

Secondo recenti dati molti ragazzi e ragazze tra i 14 e i 24 anni desiderano fare volontariato, ma non sanno a chi rivolgersi: noi vogliamo offrire loro un’opportunità concreta per impiegare il proprio tempo in modo costruttivo e solidale. Ha sottolineato Isoardi- con l’accento sulla capacità dell’associazione di rinnovarsi e guardare al futuro valorizzando l’entusiasmo, l’energia e il potenziale dei più giovani".