Pallacanestro, Esordienti: Farigliano vince il campionato

Nell’ultima partita di campionato gli Esordienti di coach Bolgioni, a Bra, si impongono sui padroni di casa dell'Abet e raccolgono un'importantissima vittoria, che li conferma primi in classifica al termine di un cammino quasi perfetto fatto di 9 vittorie e una sola sconfitta.

Per il terzo anno consecutivo la PF vince la seconda fase del campionato Esordienti: un risultato questo che evidenzia la continuità del progetto e l'ottimo lavoro svolto in palestra durante gli ultimi anni. La soddisfazione è doppia per un gruppo di ragazzi e ragazze che, in maggioranza sotto leva e in inferiorità a livello fisico e atletico, ha dimostrato tanta determinazione, caparbietà e impegno. Complimenti a tutti.

Ora il gruppo tornerà in palestra ad allenarsi per preparare al meglio il prossimo appuntamento, il Torneo Almec per la categoria Esordienti a Farigliano sabato 17 e domenica 18 maggio.