Il Premio "Bella Ciao" 2025 all’opera 'Caccia ai Nazisti' di Marco De Paolis

Venerdì 16 maggio alle 21 presso la sala tematica de Il Quartiere (ex caserma Musso) avrà luogo la consegna del premio "Bella Ciao" 2025 a Marco De Paolis per l'opera "Caccia ai Nazisti".

Nel libro edito da Rizzoli, De Paolis che è procuratore generale militare presso la Corte militare di Appello di Roma affronta la questione dei crimini nazifascisti contro la popolazione civile in Italia e all'estero insieme a quella dei prigionieri di guerra, accendendo i riflettori sulle efferate vicende, per decenni ignorate e nascoste, nel cosiddetto “Armadio della vergogna”.

Un armadio con le ante chiuse rivolte verso il muro scoperto in cui nel 1994, in occasione delle indagini per il processo Priebke, in uno scantinato di Palazzo Cesi a Roma, furono trovati 695 fascicoli archiviati “abusivamente”, che riguardavano queste stragi compiute tra l’8 settembre 1943 e la primavera del 1945. Marzabotto, Sant’Anna di Stazzema, Civitella in Val di Chiana, ma anche Kos e Leros, Cefalonia: sono solo alcuni degli episodi più conosciuti tra quelli di cui De Paolis si è occupato nel suo colossale lavoro di indagine, compiuto a difesa della memoria e della verità, durato quindici anni.

”Abbiamo deciso di premiare il lavoro e il libro di Marco De Paolis per il coraggio e la determinazione dimostrati nell’indagare e riportare alla luce il passato di queste stragi volutamente dimenticate, nell’intento di rendere giustizia ai sopravissuti e alle comunità ferite, che hanno sempre chiesto invano e a lungo senza speranza, di portare in un' aula di tribunale gli autori delle stragi nazifasciste - dichiara Roberto Pignatta, presidente dell’Associazione Bella Ciao di Saluzzo.

L’assessore Fiammetta Rosso, membro dell’associazione stesdsa, dialogherà con il premiato.

Nel corso degli anni il riconoscimento è andato fra gli altri, a Giorgio Diritti, Aldo Cazzullo, Francesco Guccini, Yo Yo Mundi, Giuliano Montaldo, Assemblea Teatro, Giovanni De Luna, Claudio e Paola Regeni in memoria di Giulio, Ezio Mauro, Maurizio Landini, Maurizio Verona, Sindaco di Stazzema, Laura Cappon e Gianluca Costantini.

Nel 2023 il premio è stato assegnato a Chiara Colombini e, da ultimo, nel 2024 all’opera “Arrivederci, Berlinguer!” degli autori Michele Mellara, Alessandro Rossi, e Massimo Zamboni per musica dell’opera, nata da un’idea di Riccardo Costantini e Luca Ricciardi.