Priocca, la polizia in campo alla "Fiera di primavera" per sensibilizzare sulla sicurezza stradale

La Polizia di Stato di Cuneo ha partecipato alla 29° edizione della “Fiera di Primavera” tenutasi a Priocca domenica 4 maggio. Per tutta la durata dell’evento, al quale hanno partecipato circa 1.800 persone, gli operatori della Polizia Stradale della Sezione di Cuneo hanno presenziato con uno stand istituzionale, garantendo un punto informativo per bambini e adulti che hanno potuto approfondire la conoscenza delle regole previste dal Codice della Strada.

Per i più piccoli sono stati allestiti dei percorsi per imparare a rispettare i principali segnali stradali: oltre 230 bambini in sella alle loro biciclette, accompagnati dai poliziotti, si sono cimentati nelle prove.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare le nuove generazioni ai rischi che derivano dalle cattive abitudini alla guida e da quei comportamenti pericolosi che mettono a rischio la propria vita e quella degli altri. Rispettare le norme, guidare con prudenza e adottare comportamenti responsabili significa contribuire a strade più sicure per noi e per le generazioni future. Evitiamo di usare il telefono mentre guidiamo e allacciamo sempre le cinture, può salvarci la vita!