Ddl Utili d’impresa, Bergesio (Lega): “Storica vittoria per i lavoratori e le imprese italiane”

"Oggi è una giornata importante per il mondo del lavoro e per le aziende. Con l'approvazione definitiva del disegno di legge sulla partecipazione dei lavoratori agli utili d'impresa, un impegno che la Lega ha sempre sostenuto con convinzione, si apre una nuova stagione di crescita condivisa”. Lo afferma il Senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, commentando l'approvazione odierna a Palazzo Madama, con 85 sì, 21 no e 28 astenuti, del ddl sulla partecipazione dei lavoratori agli utili d’impresa. Il provvedimento, già approvato alla Camera, diventa così definitivo.



"In un contesto economico globale sempre più competitivo, incentivare la partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili delle aziende non è solo un atto di giustizia sociale ma anche una leva strategica per aumentare la produttività delle nostre imprese - dice ancora Bergesio -. Le misure introdotte mirano a rafforzare il senso di appartenenza dei lavoratori e a creare un ambiente di lavoro più collaborativo e dinamico. E rappresentano un segnale concreto dell’attenzione di questo Governo verso i lavoratori”.



Tra le principali misure del Ddl Utili d'impresa ci sono i Piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori, l’esenzione fiscale temporanea per l’anno d'imposta 2025 sui redditi dei dividenti corrisposti ai lavoratori per un importo non superiore ai 1.500 euro, le Commissioni paritetiche per predisporre proposte di piani di miglioramento e l'organizzazione del lavoro, la partecipazione consultiva, la Commissione nazionale permanente presso il Cnel con funzioni di indirizzo.



Il Senatore Bergesio conclude: "La Lega esprime grande soddisfazione per questo risultato, frutto di un lavoro parlamentare attento e costruttivo. Siamo convinti che questo provvedimento contribuirà a modernizzare le relazioni industriali, a promuovere una crescita economica più equa e a rendere le nostre imprese ancora più competitive nel mercato globale. Ora è fondamentale dare piena attuazione a queste nuove disposizioni, coinvolgendo attivamente le parti sociali affinché le opportunità offerte da questa legge si traducano in benefici concreti per tutti i lavoratori e per il futuro del nostro Paese”.