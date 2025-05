Il “Favoloso” Salone del Libro per Ragazzi di Bra

Atteso appuntamento della primavera braidese, da mercoledì 21 a domenica 25 maggio 2025 torna il Salone del Libro per Ragazzi di Bra, 25esima edizione del consolidato evento dedicato ai giovani lettori dai 3 ai 16 anni. Quest’anno il Salone sarà dedicato al tema del “Favoloso”, ricordando il quarantesimo anniversario della scomparsa di Italo Calvino.

Tanti gli eventi in programma al Movicentro (piazza Caduti di Nassiriya), appositamente allestito per l’occasione, e negli spazi cittadini del Salone “diffuso”, tutti ad ingresso gratuito: mostra mercato del libro, incontri con gli autori, laboratori e focus tematici, notte dei pupazzi, workshop e presentazioni di nuove uscite, per poter approfondire – attraverso diversi linguaggi – il piacere della lettura.

Cinque giorni di eventi, pagine e felicità, perché “Il divertimento è una cosa seria”, come diceva Italo Calvino. Orari: Il Salone del Libro per Ragazzi è visitabile da mercoledì a venerdì dalle 9 alle 20, il sabato dalle 10 alle 22 e la domenica dalle 10 alle 20.

L’inaugurazione è prevista per mercoledì 21 maggio alle 10.30 al Movicentro, a cui seguirà la consegna del premio “Beppe Manassero” e l’inaugurazione della mostra “GraficaMente” dell’istituto Velso Mucci. A seguire, esibizione del coro Amblimblè diretto dal Maestro Nino Cornaglia.

Immancabile, al Movicentro, la mostra mercato con oltre 11 mila titoli dedicati ai più giovani (sabato e domenica ci sarà anche uno speciale corner di libri in sconto!), realizzata in collaborazione con le librerie braidesi e visitabile per tutta la durata del Salone. Vasta scelta tra i laboratori, che da mercoledì a venerdì saranno riservati alle classi degli istituti scolastici prenotati, per poi diventare aperti a tutti nel fine settimana.

Anche quest’anno non manca lo Speciale Weekend Famiglie al Salone, tra laboratori, libri da sfogliare e acquistare, peluche, Bibliobebè e Passeggiate letterarie, corsi, presentazioni, ospiti e la tradizionale consegna del Premio nazionale “Giovanni Arpino”, giunto alla sua 25esima edizione, seguito da una speciale lettura di Enrica Tesio su Calvino. Di seguito tutto il programma dettagliato:

ITALO CALVINO NELLE CITTÀ

Proiezione del docufilm Italo Calvino nelle città alla presenza del regista Davide Ferrario. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Venerdì 23 maggio - Cinema Vittoria - ore 18.30

CI VEDIAMO IN BIBLIOTECA!

* I vostri peluches hanno mai fatto un pigiama party? Beh, venerdì 23 maggio sarà possibile! A partire dalle ore 16.30 i vostri piccoli amici potranno recarsi tutti insieme presso la Biblioteca Civica G. Arpino per La Notte dei Pupazzi, e il giorno dopo (sabato 24 maggio) potrete riprenderli, accompagnati dalle fotografie della loro divertente serata. Prenotazione per La Notte dei Pupazzi su www.eventbrite.it.

Ritiro peluches fascia di età dai 2 ai 6 anni ORE 16.30

Ritiro peluches fascia di età dai 7 agli 11 anni ORE 17.30

Venerdì 23 maggio / Sabato 24 maggio - Biblioteca Civica G. Arpino



* Anche quest’anno il progetto Bibliobebè sarà ospitato nell’ambito del Salone del Libro per Ragazzi, con un appuntamento dedicato ai più piccini e ai loro genitori: sarà possibile partecipare ad alcune letture animate dedicate alla fascia di età 0-3 anni.

Sabato 24 maggio - Biblioteca Civica G. Arpino - ore 10.00 / ore 11.00



* Ritorna a grande richiesta la Passeggiata Letteraria al Salone , con il Collettivo Scirò e Daniela Febino che porteranno i bambini in giro per la città a scoprire la storia dei Musicanti di Brema.

Sabato 24 maggio - Biblioteca Civica G. Arpino - ore 10.00



LABORATORI DA FAVOLA AL MOVICENTRO

SABATO 24 MAGGIO

* And you? Who are you? (Leo’s English Library) ore 10/12 e 15/17

* T.I.B.O.P. Teatro itinerante (Alloglossoi Teatro) ore 10/12 e 15/17

* Lupo Alberto & Co. (Giorgio Sommacal) ore 10.00

* Costruire la Disney (Maurizio Amendola) ore 10.00



DOMENICA 25 MAGGIO

* And you? Who are you? (Leo’s English Library) ore 10/12 e 15/17

* T.I.B.O.P. Teatro itinerante (Alloglossoi Teatro) ore 10/12 e 15/17

* Forte il vento forte! (Pino Pace) ore 10.00

* Costruire la Disney (Maurizio Amendola) ore 10.00

* Bestiacce! (Pino Pace) ore 15.00

* Proiezione del cortometraggio Un mondo favoloso (Silvio Arlenghi) - ore 15.00

I 25 SEGRETI DELLA LETTERATURA AD ALTA VOCE

L’Associazione Cultura Young Writers & Storytellers propone un corso intensivo dedicato a insegnanti ed educatori sui segreti della lettura ad alta voce: 25 punti da affrontare per un migliore metodo di insegnamento. Consigliata la prenotazione. Sabato 24 maggio - Sala Conferenze G. Arpino - ore 10.30

CONVERSAZIONE SUL ROMANCE

Quest’anno il Weekend al Salone si apre anche agli Young Adult : ospiti le autrici Tiffany Vecchietti e Michela Monti , che presenteranno il libro S’infiammano le stelle: una storia di lealtà, regimi e sentimenti contrastanti, ricca di colpi di scena. Le autrici saranno disponibili per fare due chiacchiere e per il firmacopie dopo l’incontro.

Domenica 25 maggio - Movicentro - ore 15.00

25^ PREMIO NAZIONALE “GIOVANNI ARPINO”

Conferimento del 25^ Premio Nazionale Giovanni Arpino agli autori e case editrici dei libri vincitori per le categorie 6-9 anni, 10-13 anni e Illustrazione, alla presenza delle Autorità, del figlio dello scrittore e degli studenti che hanno stabilito la classifica.

A seguire una lettura di Enrica Tesio dal titolo Il mio Calvino delle Fiabe.

Domenica 25 maggio - Movicentro - ore 17.00



Il programma completo degli eventi è consultabile su www.turismoinbra.it. L’evento è organizzato dal Comune di Bra con il sostegno della Regione Piemonte, della Fondazione CRC, di Visit LRM e dell’Ascom zona di Bra.

Per info e prenotazioni: Ufficio Cultura del Comune di Bra, tel. 0172.430185 – mail: turismo@comune.bra.cn.it. (em)



Info: Città di Bra – Ufficio Cultura e Manifestazioni

