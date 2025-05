Paolo Giordano eletto vicepresidente dell’EnAIP Regionale

Lunedì 12 maggio, nella sede di corso Vigevano a Torino, si è riunita l’assemblea dei soci di EnAIP Piemonte, l’Ente di Formazione Professionale generato dalle Acli regionali piemontesi.

L’assemblea ha approvato il bilancio regionale 2024 dell’Ente, con volumi che superano i 30 milioni di euro e un attivo di oltre 710mila euro e successivamente ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione Regionale, in carica nel prossimo quadriennio, e che ha visto l’ingresso dei cuneesi Paolo Giordano (di Cuneo) dottore commercialista, nella carica di vicepresidente e di Piergiorgio Previotto (di Novello) come consigliere.

Piergiorgio Previotto

Torna dunque alla provincia di Cuneo un’importante carica nell’ambito di una delle realtà formative regionali più diffuse e autorevoli.

Presidente è stato eletto il vercellese Luca Sogno, che ha ringraziato il predecessore Roberto Santoro e sottolineato gli impegni per le varie sfide che l'Ente e la Formazione Professionale dovranno affrontare, tra cui il rallentamento dei flussi di finanziamento da parte della Regione Piemonte, aggiungendo:

“Metto a disposizione l’esperienza maturata in seno a questo Ente e chiedo a tutti collaborazione perché l’azione del CDA sia ispirata dalle sensibilità dei vari territori su cui si svolge la nostra attività formativa. Da parte mia vi sarà sempre apertura al dialogo e al confronto con in consiglieri, con la struttura di EnAIP e con i soci”.

Gli altri membri del nuovo CDA sono Massimo Candela, Matteo Lucà, Ettore Libener e Mauro Ferro.

I soci hanno anche confermato nella carica il direttore generale Sergio Pugliano e il collegio dei revisori uscente.

EnAIP Piemonte ETS è una realtà formativa organizzata sul territorio regionale con una Direzione Generale, 16 Centri Servizi Formativi in tutte le province piemontesi di cui uno a Cuneo, 6500 studenti e la collaborazione di oltre 1000 consulenti e collaboratori esterni.

Il presidente provinciale delle Acli di Cuneo Elio Lingua ha commentato: “Un caro augurio di buon lavoro per questi prestigiosi incarichi di grande responsabilità, a Paolo e a Piergiorgio da parte di tutte le Acli Cuneesi e un augurio di buon lavoro a tutti gli amici del CDA Enaip Regionale, la nostra scuola di Formazione Professionale”.

Paolo Giordano, neo vicepresidente, ha dichiarato: “Sono contento e onorato di far parte di questo CDA. Ringrazio le Acli cuneesi e la provincia per avermi dato fiducia. Mi auguro si possa intraprendere un percorso in sinergia con il mondo Acli e una progettualità utile a valorizzare le competenze dei giovani, con un impatto e delle ricadute positive su tutto il nostro territorio”.