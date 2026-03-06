Il Museo "Cav. G. Avena" di Chiusa di Pesio apre gratis per tutte le visitatrici in occasione della Giornata della Donna

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, sabato 8 marzo il Complesso Museale "Cav. G. Avena" di Chiusa di Pesio apre le sue porte con ingresso gratuito per tutte le visitatrici, offrendo un'occasione speciale per scoprire la storia, l'arte e le tradizioni della Valle Pesio.
Il percorso museale si articola in diverse sezioni tematiche. La prima è dedicata alla Regia Fabbrica di vetri e cristalli, storica manifattura settecentesca degli Stati Sardi trasferita a Chiusa di Pesio nel 1759. Proseguendo, la sezione della ceramica racconta la lunga tradizione artigianale della valle, mentre la collezione archeologica "I bronzi del Monte Cavanero" custodisce oltre trecento gioielli in bronzo risalenti a circa tremila anni fa. Completa il percorso il Museo della Resistenza, con una mostra fotografica dedicata alla Valle Pesio negli anni 1943–1945.
L'iniziativa dell'8 marzo vuole essere un omaggio alle donne e allo stesso tempo un invito alla scoperta di un patrimonio culturale che racconta secoli di storia, arte e memoria del territorio.
Orari di apertura: sabato 8 marzo 9–12.30 | 15–18
Per informazioni: Ufficio Turistico Valle Pesio – piazza Cavour n°13, Chiusa di Pesio – tel. 0171/734990 – iatchiusapesio@visitcuneese.it