Borgo San Dalmazzo: la festa del “Patrocinio di San Giuseppe” si celebra a Borgo Nuovo

Domenica 18 maggio prossimo si svolgerà la 235° cerimonia della “Società di San Giuseppe”.

La festa, fondata nel 1790 intende rievocare il “Patrocinio di San Giuseppe”, affinché il Santo interceda favorevolmente sulle attività operative della città. Il cerimoniale antico si è ovviamente modificato per adeguarsi ai tempi. La nuova concezione prevede alle ore 17 il ritrovo dei soci e amici in via Marconi presso la bottiglieria Galfré, per proseguire alle 18 per la Santa Messa a Gesù Lavoratore. Alle 19.30 sulla scalinata del sagrato della Chiesa vi sarà il momento più significativo della manifestazione: lo scambio delle insegne tra il priorato uscente e quello entrante.

Quest’anno i rettori della festa fanno parte della famiglia Borgogno; Priore il papà Andrea , massari i figli Anna e Marco. Stando ai registri i giovani rappresentano la sesta generazione della famiglia che negli ultimi 150 anni ha onorato questa festività, prima come fornaciai di laterizi e poi come attività del legname. I nuovi arrivati a conquistare la bandiera fanno parte della famiglia Ciarma. Il papà Fabrizio , “Barba Brisiu”, artista artigiano, sarà il nuovo priore con le figlie massare: Elisabetta e Valentina. Le opere del papà, un vero maestro della scultura del legno, sono molto note e presenti numerose sul nostro territorio. Il Dedicato, un’altra pedina indispensabile per lo Statuto, è l’ing. Ivan Nerbano, titolare Domustek, impresa edile, che offrirà il ricevimento ai presenti nella vicina Pasticceria Costè. Alle 20,30 la cena conviviale è prevista presso il salone parrocchiale “ Carlo Acutis”, adiacente alla chiesa.

Un tempo la tradizione prevedeva la chiusura delle botteghe artigiane anche tutto il lunedì, per poi concludersi con la “raviolata”; un modo dei tempi antichi per recuperare eventuali avanzi della domenica. Questa ultima parte statutaria è rimasta viva anche ai nostri giorni; lunedì 19 maggio, alle ore 20, sempre presso il salone “Carlo Acutis” ci si ritrova per la cena.

È meglio prenotare entrambe le serate rivolgendo la richiesta o a mezzo Wattsapp o tramite sms al n. 324 999 2221.