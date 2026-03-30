mercoledì 08 aprile
“La cura della democrazia”: tra Bra e Alba un doppio incontro per interrogare la politica a partire dalle comunità
“La cura della democrazia”: tra Bra e Alba un doppio incontro per interrogare la politica a partire dalle comunità
Leggi le ultime di: Eventi
 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 30 marzo 2026, 16:00

"Demon Hunters – Il Musical delle Huntrix", dopo il tutto esaurito delle serate si aprono le repliche pomeridiane per bambini e famiglie

Il successo di pubblico spinge la produzione ad ampliare la programmazione: nuovi appuntamenti il 2 aprile al Teatro Toselli di Cuneo e il 3 aprile al Teatro Sociale di Alba

&quot;Demon Hunters – Il Musical delle Huntrix&quot;, dopo il tutto esaurito delle serate si aprono le repliche pomeridiane per bambini e famiglie

Il fenomeno "Demon Hunters – Il Musical delle Huntrix" non si ferma. A seguito dell'entusiastica risposta del pubblico e del tutto esaurito registrato per le repliche serali, la produzione annuncia l'apertura di nuovi spettacoli pomeridiani, pensati in particolare per i bambini e le loro famiglie.

Il grande successo riscosso ha reso necessario ampliare la programmazione per permettere a un pubblico ancora più ampio di vivere questa esperienza unica tra musica, energia e spettacolo.

Le nuove repliche pomeridiane offriranno la stessa intensità e qualità artistica degli spettacoli serali, portando in scena le avventure di Zoey, Rumi e Mira in un mix coinvolgente di performance live, coreografie spettacolari e atmosfere ispirate al mondo K-pop. Uno spettacolo adatto a tutte le età, perfetto da condividere in famiglia.

Le date
  • Cuneo – teatro Toselli: mercoledì 2 aprile, ore 18;
  • Alba – teatro Sociale: giovedì 3 aprile, ore 18.
Biglietti e informazioni

I biglietti sono disponibili online su www.gruppoanteprima.com oppure tramite WhatsApp al numero 320 8446118. Si consiglia la prenotazione anticipata vista l'elevata richiesta.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium