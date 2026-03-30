"Demon Hunters – Il Musical delle Huntrix", dopo il tutto esaurito delle serate si aprono le repliche pomeridiane per bambini e famiglie

Il fenomeno "Demon Hunters – Il Musical delle Huntrix" non si ferma. A seguito dell'entusiastica risposta del pubblico e del tutto esaurito registrato per le repliche serali, la produzione annuncia l'apertura di nuovi spettacoli pomeridiani, pensati in particolare per i bambini e le loro famiglie.

Il grande successo riscosso ha reso necessario ampliare la programmazione per permettere a un pubblico ancora più ampio di vivere questa esperienza unica tra musica, energia e spettacolo.

Le nuove repliche pomeridiane offriranno la stessa intensità e qualità artistica degli spettacoli serali, portando in scena le avventure di Zoey, Rumi e Mira in un mix coinvolgente di performance live, coreografie spettacolari e atmosfere ispirate al mondo K-pop. Uno spettacolo adatto a tutte le età, perfetto da condividere in famiglia.

Le date

Cuneo – teatro Toselli: mercoledì 2 aprile, ore 18;

– teatro Toselli: mercoledì 2 aprile, ore 18; Alba – teatro Sociale: giovedì 3 aprile, ore 18.

Biglietti e informazioni