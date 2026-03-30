Mondovì, presentato il programma di “Ferrone in Festa”

Dal 23 al 27 luglio torna a Mondovì, nel Borgo Ferrone, la quindicesima edizione di “Ferrone in Festa”, un appuntamento ormai consolidato. Il programma, particolarmente ricco, è pensato per coinvolgere un pubblico ampio e variegato.

La manifestazione si svolgerà interamente presso il “palatenda” allestito a Mondovì, Borgo Ferrone, in Largo Beato Piergiorgio Frassati, di fronte alla Chiesa Parrocchiale.

Il calendario degli eventi si aprirà giovedì 23 luglio 2026 con una serata “Latino americana”, dedicata agli appassionati di ballo. Venerdì 24 luglio 2026 sarà invece il momento di un’iniziativa speciale: un vero e proprio “evento nell’evento” con la partecipazione di PizzAut – “Nutriamo l’inclusione”. I presenti potranno assaggiare “la pizza più buona della galassia conosciuta”, preparata dai ragazzi del progetto, e partecipare alla presentazione del libro “Vietato calpestare i sogni” di Nico Acampora, seguita da firmacopie.

Sabato 25 luglio 2026 spazio ai “Ferrone Games”, giunti alla quarta edizione, con giochi di ruolo e da tavolo nel corso della giornata. In programma anche un Pasta Party gratuito e, in serata, la “Serata Giovani” con gruppi musicali e dj set. Domenica 26 luglio 2026 si aprirà con un aperitivo sotto il tendone, seguito dal pranzo dei volontari. Il pomeriggio sarà dedicato a famiglie e bambini, con numerose attività gratuite tra cui laboratori di fumetti, pet therapy, tiro con l’arco, ludobus, escape room, laboratori creativi e gimkana in bicicletta. La giornata si concluderà con polenta party e ballo liscio. Lunedì 27 luglio 2026 gran finale con la tradizionale “raviolata” sotto le stelle e concerto musicale.

Tra le novità più significative dell’edizione 2026, la Proloco Cui Dur Ferun ha scelto di inserire un momento di particolare valore sociale. Venerdì 24 luglio saranno infatti ospiti Nico Acampora, fondatore di PizzAut, insieme ai ragazzi del progetto.

PizzAut rappresenta un laboratorio di inclusione sociale attivo in Lombardia con due pizzerie-ristoranti gestite interamente da ragazzi autistici: pizzaioli, camerieri, barman e oltre l’80% dei lavoratori fanno parte dello spettro autistico. Il progetto è gestito dalla società benefit WorkAut insieme alla Fondazione PizzAut ETS.

L’iniziativa offrirà quindi una duplice opportunità: da un lato gustare le pizze preparate dai ragazzi di PizzAut, dall’altro ascoltare direttamente da Nico Acampora che presenterà il libro Vietato calpestare i sogni con firmacopie: il racconto di un percorso che, passo dopo passo, ha trasformato un sogno in realtà. Un’occasione di riflessione concreta su come difficoltà e sfide possano essere affrontate con idee innovative, efficaci e inclusive, capaci di restituire dignità e valore alle persone con sindrome di Asperger.

All’iniziativa partecipano, in qualità di partner, numerosi enti pubblici, realtà imprenditoriali e associazioni attive nel campo dell’inclusione, tra cui Provincia di Cuneo, Comune di Mondovì, ASLCN1, Diocesi di Mondovì, Parrocchia Santa Maria Maggiore Mondovì Borgo Ferrone, Confindustria Cuneo, Unione Industriale della Provincia, Confartigianato Imprese Cuneo, Centro di Formazione Professionale Cebano Monregalese, Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali del Monregalese, Autismo Help Cuneo, Associazione Sport-In e ASD Olimpic Ferrone.