INSUPERABILI sul campo e nella vita

Lo sport può insegnarci molto, ma quando a scendere in campo sono persone che ogni giorno superano barriere che a molti sembrano insormontabili, la lezione diventa ancora più grande.

GINO Auto è orgogliosa di sostenere e promuovere un’iniziativa straordinaria che unisce sport e inclusione: la partita dimostrativa organizzata dall’associazione Insuperabili, in programma domenica 18 maggio alle ore 10:00 al Campo San Paolo di Cuneo (Via Ferrero Leonardo).

Protagonisti della giornata saranno i ragazzi non vedenti della squadra Insuperabili di Cuneo, che giocheranno una partita speciale insieme ai nostri colleghi della concessionaria GINO Auto.

Una partita che non è solo sport, ma un vero e proprio messaggio di rispetto, inclusione e comunità. Un’occasione per abbattere i pregiudizi e dimostrare che ogni persona, con i propri talenti e le proprie sfide, può fare la differenza.

La giornata inizierà con un momento di riflessione e confronto:

alle ore 10:00 il presidente dell’associazione, Davide Leonardi, terrà uno speech sul tema “Diversity & Inclusion”, per ricordarci quanto sia importante costruire una società che valorizzi le diversità e offra opportunità a tutti.

A seguire, la partita dimostrativa, che vedrà i nostri venditori sfidare e affiancare i ragazzi di Insuperabili, con il supporto di tecnici e assistenti che renderanno possibile la piena partecipazione di tutti i giocatori.

Al termine della partita, tutti i partecipanti e gli ospiti saranno invitati a un rinfresco conviviale, per continuare a parlare di inclusione, sport e comunità, e per conoscere più da vicino i protagonisti di questa straordinaria esperienza.

La concessionaria GINO invita clienti, amici e cittadini a partecipare a questa giornata speciale, per fare il tifo per i valori che contano davvero: il rispetto, l’inclusione, la voglia di mettersi in gioco e la forza di chi ogni giorno dimostra che i limiti sono solo nei nostri occhi, mai nel cuore.

Vi aspettiamo domenica 18 maggio alle ore 10:00 al Campo San Paolo di Cuneo.

Condividiamo insieme un momento di sport, emozione e vera ispirazione.