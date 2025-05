Savigliano, lezioni al termine per l'Unitre

Dopo mesi sui “banchi”, sta per volgere al termine l'anno accademico 2024/2025 dell'Università delle Tre Età di Savigliano, Marene e Monasterolo. L'ultima campanella suonerà venerdì 23 maggio, alle ore 16, al Centro culturale di piazza Nizza, quando si terrà la consueta cerimonia di chiusura.

Alla presenza del sindaco, dell'assessore alla cultura e delle autorità che interverranno saranno consegnati i diplomi per i 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40 anni di iscrizione consecutivi all'Unitre. A seguire, verrà allestito un rinfresco per un momento conviviale.

A sancire la chiusura dell'anno accademico sarà come sempre la mostra degli elaborati eseguiti nel corso di questi mesi dagli iscritti ai laboratori di “Corso sulle Tecniche del Disegno, L’arte del Colore, Ricamo bandera e Tecniche pittoriche”. L'allestimento, ad ingresso libero, sarà inaugurato sabato 17 maggio, alle 16, presso la Confraternita di San Giovanni (Agorà) in via Torino.

Ma, come da tradizione, spazio anche alla convivialità. Per salutare la fine delle lezioni, mercoledì 4 giugno è in programma una cena per coloro che hanno preso parte ai corsi. Le prenotazioni si raccolgono entro il 30 maggio, telefonando all’Ufficio cultura: 0172. 710235-222.

"Anche quest'anno – afferma la responsabile dei servizi culturali dott.ssa Laura Mellano – si è giunti al termine di un altro anno accademico che ha visto una crescita importante del servizio. Segno non soltanto della “buona salute” dell'Unitre, ma di una sua evoluzione: l'Università delle Tre Età è sempre più un momento di aggregazione nel segno della cultura e della diffusione del sapere".