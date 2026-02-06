 / Attualità

Attualità | 06 febbraio 2026, 16:14

Manta: nasce il Consiglio comunale dei ragazzi di Manta con sindaco junior Nicolò Arnaudo

Insediato il Ccr per l’anno scolastico 2025/2026: giuramento ufficiale, nomina della Giunta dei Ragazzi e un programma ricco di proposte su ambiente, inclusione, cultura e spazi per i giovani

L'insediamento del primo Consiglio comunale dei ragazzi di Manta

Si è insediato ufficialmente a Manta il Consiglio Comunale dei Ragazzi, che resterà in carica per l’anno scolastico 2025/2026. La prima seduta si è svolta nella sala consiliare del municipio, alla presenza delle istituzioni, del personale scolastico e di numerosi genitori.

Un momento significativo per la vita civica del paese, che ha visto protagonisti gli alunni della sezione di Manta dell’Istituto Comprensivo di Saluzzo, chiamati a vivere un’esperienza concreta di cittadinanza attiva all’interno della sede comunale. I ragazzi sono stati affiancati dalle insegnanti referenti e accompagnati in questo percorso di partecipazione e responsabilità.

La seduta è stata presieduta congiuntamente dal sindaco di Manta, Ivana Casale, e dal neo sindaco del Ccr Nicolò Arnaudo, che ha prestato ufficialmente giuramento secondo quanto previsto dal regolamento. Durante l’incontro, Arnaudo ha presentato la sua squadra: vicesindaco Luigi Palma e gli assessori Sandra Lingua, Greta Merlo, Maria Bellina, Christian Nicolino e Alberto Matino.

Presenti alla cerimonia anche gli assessori senior, alcuni consiglieri comunali, la dirigente scolastica Paola Demarchi, i docenti referenti – tra cui la professoressa della scuola secondaria di primo grado (Media) Simona Battaglio, segretaria verbalizzante del Ccr, e la maestra Francesca Tunno, referente per la scuola primaria e tra il pubblico erano seduti alcuni insegnanti e genitori.

Nel corso della seduta sono stati nominati ufficialmente i componenti della ‘giovane’ Giunta, assegnate le deleghe e illustrato il programma di lavoro del Consiglio comunale dei ragazzi.

Le proposte emerse spaziano dall’ambiente allo sport, dalla cultura alla sicurezza, dall’inclusione sociale alla riqualificazione di spazi pubblici e scolastici.

Tra le idee presentate figurano la realizzazione di aree attrezzate per i giovani, iniziative culturali e musicali, interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, murales e progetti di contrasto al bullismo.

Il neo sindaco dei ragazzi Nicolò Arnaudo ha inoltre assegnato le deleghe operative: tempo libero a Maria Bellina, ambiente e salute a Sandra Lingua, iniziative culturali ad Alberto Matino, solidarietà sociale a Nicolò Arnaudo, pubblica istruzione a Luigi Palma, comunicazione a Greta Merlo, diritti e doveri dei ragazzi a Christian Nicolino.

In chiusura, i giovani consiglieri sono stati invitati dal sindaco Ivana Casale a partecipare alla commemorazione del 25 Aprile, sottolineando il valore civico e storico dell’evento e l’importanza della memoria collettiva.

Grande apprezzamento è stato espresso dall’Amministrazione comunale e dall’istituzione scolastica per l’impegno dimostrato dai ragazzi e per la qualità delle proposte presentate.

La partecipazione attiva, l’entusiasmo e la serietà dimostrati durante questa prima seduta sono motivo di grande soddisfazioneha detto il sindaco Ivana Casale –. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi rappresenta uno strumento fondamentale di educazione alla cittadinanza, al rispetto delle istituzioni e alla responsabilità verso il bene comune. Vedere giovani cittadini così coinvolti nel pensare al futuro del nostro paese è il segno più bello di una comunità viva e consapevole”.

Anna Maria Parola

