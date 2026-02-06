Manta: nasce il Consiglio comunale dei ragazzi di Manta con sindaco junior Nicolò Arnaudo

Si è insediato ufficialmente a Manta il Consiglio Comunale dei Ragazzi, che resterà in carica per l’anno scolastico 2025/2026. La prima seduta si è svolta nella sala consiliare del municipio, alla presenza delle istituzioni, del personale scolastico e di numerosi genitori.

Un momento significativo per la vita civica del paese, che ha visto protagonisti gli alunni della sezione di Manta dell’Istituto Comprensivo di Saluzzo, chiamati a vivere un’esperienza concreta di cittadinanza attiva all’interno della sede comunale. I ragazzi sono stati affiancati dalle insegnanti referenti e accompagnati in questo percorso di partecipazione e responsabilità.

La seduta è stata presieduta congiuntamente dal sindaco di Manta, Ivana Casale, e dal neo sindaco del Ccr Nicolò Arnaudo, che ha prestato ufficialmente giuramento secondo quanto previsto dal regolamento. Durante l’incontro, Arnaudo ha presentato la sua squadra: vicesindaco Luigi Palma e gli assessori Sandra Lingua, Greta Merlo, Maria Bellina, Christian Nicolino e Alberto Matino.

Presenti alla cerimonia anche gli assessori senior, alcuni consiglieri comunali, la dirigente scolastica Paola Demarchi, i docenti referenti – tra cui la professoressa della scuola secondaria di primo grado (Media) Simona Battaglio, segretaria verbalizzante del Ccr, e la maestra Francesca Tunno, referente per la scuola primaria e tra il pubblico erano seduti alcuni insegnanti e genitori.

Nel corso della seduta sono stati nominati ufficialmente i componenti della ‘giovane’ Giunta, assegnate le deleghe e illustrato il programma di lavoro del Consiglio comunale dei ragazzi.

Le proposte emerse spaziano dall’ambiente allo sport, dalla cultura alla sicurezza, dall’inclusione sociale alla riqualificazione di spazi pubblici e scolastici.

Tra le idee presentate figurano la realizzazione di aree attrezzate per i giovani, iniziative culturali e musicali, interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, murales e progetti di contrasto al bullismo.

Il neo sindaco dei ragazzi Nicolò Arnaudo ha inoltre assegnato le deleghe operative: tempo libero a Maria Bellina, ambiente e salute a Sandra Lingua, iniziative culturali ad Alberto Matino, solidarietà sociale a Nicolò Arnaudo, pubblica istruzione a Luigi Palma, comunicazione a Greta Merlo, diritti e doveri dei ragazzi a Christian Nicolino.

In chiusura, i giovani consiglieri sono stati invitati dal sindaco Ivana Casale a partecipare alla commemorazione del 25 Aprile, sottolineando il valore civico e storico dell’evento e l’importanza della memoria collettiva.

Grande apprezzamento è stato espresso dall’Amministrazione comunale e dall’istituzione scolastica per l’impegno dimostrato dai ragazzi e per la qualità delle proposte presentate.

“La partecipazione attiva, l’entusiasmo e la serietà dimostrati durante questa prima seduta sono motivo di grande soddisfazione – ha detto il sindaco Ivana Casale –. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi rappresenta uno strumento fondamentale di educazione alla cittadinanza, al rispetto delle istituzioni e alla responsabilità verso il bene comune. Vedere giovani cittadini così coinvolti nel pensare al futuro del nostro paese è il segno più bello di una comunità viva e consapevole”.