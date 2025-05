Dronero: il mondo della termoidraulica piange il 72enne Enrico Marino

Sono tanti i messaggi d’affetto e cordoglio che stanno in queste ore per la morte di Enrico Marino. Di anni 72 ed originario della cittadina, era una persona molto conosciuta ed apprezzata nel mondo della termoidrauilica. L’attività in proprio avviata parecchi anni fa, l’impegno e quella professionalità che lo ha sempre contraddistinto:



“Su Enrico potevi sempre contarci - racconta un cliente ed amico -. Era molto attento, sapeva aiutarti e soprattutto consigliarti nel modo giusto. Lo ricordo con molto affetto”. Persona discreta e riservata, il signor Marino resterà nel cuore della moglie Elsa, della figlia Lakshmi con Vasil e la piccola Desirée, della suocera Rita, della sorella Francesca e di tutti i parenti.



I funerali avranno luogo mercoledì, 21 maggio, alle ore 10:30 nella Parrocchia di Dronero. Qui domani sera, alle ore 20, verrà recitato il rosario.