ACDA e LVIA a Cuneo organizzano un incontro su acqua e sostenibilità tra Italia e Tanzania

In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, l’Azienda Cuneese dell’Acqua, ACDA e l’Associazione LVIA organizzano un incontro dal titolo “Acqua, risorsa delle comunità – dall’Italia alla Tanzania”. La serata, patrocinata dal Comune di Cuneo, sarà moderata da Ezio Bernardi, già direttore del settimanale La Guida. Sarà un’occasione di confronto sui temi della gestione del patrimonio idrico nella Provincia di Cuneo, grazie all’intervento dell’Agenzia Regionale per la protezione ambientale, della sostenibilità ambientale e della responsabilità sociale d’impresa in Italia come in Africa. Interverranno: Enrico Brizio, direttore del Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Ovest per ARPA Piemonte; Andrea Ponta, direttore generale ACDA; Cristiana Genta, direttrice marketing e comunicazione di Acqua Sant'Anna; Maurizia Sandrini, responsabile Tanzania LVIA.

ACDA, azienda pubblica, è strettamente legata al territorio e alle comunità in cui opera, e lavora quotidianamente per migliorare il servizio e apportare le necessarie modifiche alle proprie infrastrutture e ai propri processi, e per preservare e valorizzare la risorsa idrica come bene comune essenziale per la vita e lo sviluppo del territorio cuneese. "La nostra priorità è tutelare l’acqua ed il suo uso responsabile, perché significa investire per il futuro della comunità", afferma Andrea Ponta.

"Il nostro progetto sull'isola di Pemba, al largo delle coste della Tanzania, è stato sostenuto da numerose aziende e realtà piemontesi – tra cui ACDA e Acqua Sant’Anna – per mezzo dei Certificati dell’acqua", racconta Maurizia Sandrini. "I Certificati sono uno strumento innovativo, introdotto in partenariato con Fondazione Nexus, che permette alle imprese di contribuire a garantire l’accesso all’acqua e all’igiene in Africa, in coerenza con l’Agenda 2030 e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. In particolare, i contributi raccolti nel 2025 hanno concorso alla realizzazione di due pozzi artesiani sull’Isola di Pemba, in grado di erogare fino a 400.000 litri al giorno verso i serbatoi e quindi le comunità locali, il cui accesso all’ acqua potabile è stato finora gravemente insufficiente". Al termine della tavola rotonda è anche previsto un intervento dalla Tanzania di Andrea Bosio di LVIA, responsabile del progetto Pemba Verde, che presenterà più nel dettaglio i risultati ottenuti.

A seguire si terrà un rinfresco. L’evento è aperto al pubblico e la partecipazione è gratuita, previa registrazione online.

L'appuntamento è alle 17,30 di mercoledì 25 marzo presso lo Spazio Incontri di Fondazione CRC (via Roma, 15, Cuneo).